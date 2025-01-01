الأربعاء 01 يناير 2025
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عقارات

الغيطي يكشف معدلات تنفيذ شقق سكن كل المصريين لمتوسطي الدخل بالقاهرة الجديدة

شقق الاسكان،فيتو
شقق الاسكان،فيتو

كشف المهندس عبدالرؤوف الغيطي رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة معدلات تنفيذ مشاريع الإسكان بالتجمع الثالث (سكن كل المصريين- سكن مصر أرض المعارض) وأشار إلى متابعة تقدم الأعمال لمشروع سكن مصر أرض المعارض بالتجمع الثالث، حيث جار الانتهاء من أعمال المرافق والطرق والاتصالات بارض المعارض 1، 2، وتم التأكيد على تكثيف الأعمال والانتهاء من كافة الاعمال بالمنطقة  ليتم استكمال تسليم الوحدات لحاجزيها
 

ولفت إلى أعمال المرافق الجارى تنفيذها بمنطقة الأندلس بالتجمع الثالث واكد تنفيذ محور (سكن لكل المصريين) بالمدينة بعدد (222 عمارة سكنية) بإجمالى عدد (5328) وحدة بمساحات (90 و120 م) كمحور إسكان جديد لمتوسطي الدخل يتم تنفيذه بإشراف جهاز المدينة، وأكدعلى ضرورة الاهتمام بأصول الصناعة لأعمال الطرق وإنجاز الاعمال في الموعد المحدد لها.

 

تفعيل مبادئ واشتراطات الكود المصري لتصميم الفراغات الخارجية

 قام  الدكتور محمد مسعود السعداوي رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء بتوقيع بروتوكول مع الدكتورة  إيمان كُريم المشرفة على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بهدف تفعيل مبادئ واشتراطات الكود المصري لتصميم الفراغات الخارجية والمباني لاستخدام ذوي الهمم في جميع المباني.

وذلك فى إطار اهتمام الدولة ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بصفة خاصة متمثلة في المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء نحو حياة كريمة وبيئة ميسرة لذوي الهمم، وفي إطار الاهتمام بتفعيل منظومة كودات البناء والتشييد في هذا الشأن، فقد


وقد أوضح أن هذا البروتوكول يعتبر بادرة وشرارة انطلاق لتفعيل اشتراطات هذا الكود على ارض الواقع سواء للمباني الجديدة أو اعادة تأهيل المباني القائمة لما له من تأثير إيجابي وضروري في تسهيل استخدامات المباني لذوي الهمم وخطوة نحو مستهدفات رؤية مصر 2030 وتوجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية لضمان تيسير وتذليل الحواجز لذوي الهمم لممارسة حياتهم اليومية بشكل طبيعي وتوفير بيئة مجهزة لاحتياجاتهم.

معدلات تنمية مدينة سفنكس الجديدة 

عقد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا، لمتابعة معدلات تنمية مدينة سفنكس الجديدة على مساحة حوالي 70 ألف فدان، وهي إحدى مدن الجيل الرابع، بجانب متابعة آخر مستجدات توفيق الأوضاع، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة.

وفي مستهل الاجتماع، استعرض وزير الإسكان، مع الحضور، القرارات الجمهورية المتعلقة بنشأة المدينة، والقرارات المتعلقة بإضافة بعض المساحات لها، وعددًا من التحديات التي تواجه تنفيذ المشروعات التنموية، وعدد السكان الحالي والذي بلغ 40 ألف نسمة حتى الآن، مؤكدًا ضرورة تكثيف العمل لتحقيق الهدف من إصدار القرارات بنشأة المدينة، وهو مجابهة النمو العمراني العشوائي.

وخلال الاجتماع استمع المهندس شريف الشربيني، إلى شرح تفصيلي عن المخطط الاستراتيجي العام للمدينة والمخططات التفصيلية، واستعمالات الأراضي المقترحة، وموقف تنمية المدينة والتي تم تقسيمها إلى 5 قطاعات، وأهم محاور الطرق والمعالم القريبة منها، وأبرزها طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوي، ومحور الضبعة/تحيا مصر، والطريق الدائري الإقليمي، ومواقع الكيانات المتواجدة بالمدينة وأهم المطورين بالقطاع الأول بالمدينة.

الموقف الحالي لتقنين الأوضاع ببعض مساحات المدينة

 

كما تناول الاجتماع، الموقف الحالي لتقنين الأوضاع ببعض مساحات المدينة،  والآليات المتبعة لدراسة ملفات توفيق الأوضاع بالمدينة، وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن، وقرارات الوحدة المركزية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لسياسات التعامل مع الأراضي لعددٍ من المدن الجديدة.

وناقش الوزير مع الحضور، موقف أعمال المرافق للمرحلة الأولى للمدينة والتي تشمل (مياه شرب – صرف – فرمة"طرق")، وموقف محطة مياه الشرب والرافع والمأخذ للمحطة، ومحطة معالجة الصرف الصحي والروافع الخاصة بها.

ووجه المهندس شريف الشربيني، بوضع خطة محكمة للاستفادة من محاور التنمية القريبة من المدينة فى سرعة أعمال التنمية، ومنها كوبري أبوغالب على طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوي، بهدف تعظيم الاستفادة من الأراضي القريبة من تلك المحاور، وأعمال الربط على الطرق الأخرى، وكذا وضع جدول زمني لسرعة تنفيذ مشروعات المرافق.

 

 

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