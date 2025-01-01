"مياه الجيزة": تحليل 246 ألف عينة واستقبال 237 ألف شكوى خلال 2024 (انفوجراف)

أكد المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أن الشركة لا تألو جهدًا في تحسين واستدامة جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، والتواصل الفعال والاستجابة السريعة للشكاوى والاستفسارات الواردة عبر مختلف القنوات، واستطلاع رأى المواطنين حول الخدمات التي تقدمها الشركة، وكذا تعزيز الدور التوعوي في نشر ثقافة الوعي المائي، والمسؤولية المجتمعية تجاه الأسر الأولى بالرعاية بقرى المحافظة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.

واستعرض رئيس مياه الشرب بالجيزة، جهود منظومة المعامل والجودة في رفع عينات مياه الشرب والصرف الصحي من مراحل التنقية المختلفة والشبكات الخارجية، خلال العام الحالي ٢٠٢٤، حيث بلغت ٢٤٦.٥٢٤ عينة، منها ١٢٧.٩٤٠ عينة من طرود المحطات، ١٩٥٤١ عينة من مآخذ المحطات، ٨٩.٤٣٠ عينة من الشبكات، ١٨٦٣ من السيب النهائي، فيما بلغت عدد عينات الصرف الصناعي ٧٧٥٠ عينة، مضيفًا حصول ٨ محطات على شهادة مأمونية وسلامة المياه، ٤ محطات على إعتماد تداول الصرف الصحي، ٥ معامل حاصلة على شهادة الأيزو الدولية"١٧٠٢٥"، ١٠ محطات حاصلة على إعتماد شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM.

متابعة الشكاوى مع الاستفسارات والشكاوى الواردة عبر البوابة الالكترونية

وأوضح، رئيس مياه الشرب بالجيزة، أن الخط الساخن استقبل ٢١٧.٤٦٥ شكوى خلال عام ٢٠٢٤، إذ بلغ إجمالي الشكاوى الواردة المتعلقة بمياه الشرب ١٨٨.٣٦٧ شكوى، ١٨.٨٧٠ شكوى صرف صحي، ٤٠١٦ شكوى جودة مياه، ٢٥١٣ شكوى محاسبية، ٢١ شكوى مشروعات، ٣٦٧٨ شكاوى أخرى، وذلك من خلال استقبال شكاوى المواطنين على رقم الخط الساخن ١٢٥ على مدار الساعة، وتطبيق واتس اب، وتطبيق ١٢٥.

وفي سياقٍ متصل، تعامل فريق متابعة الشكاوى مع الاستفسارات والشكاوى الواردة عبر البوابة الالكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، ووزارة الإسكان، ومحافظة الجيزة، وكذا الصحف، حيث بلغ إجمالي عدد الشكاوى ٢٠.١٣١ شكوى، منها ١٥.٩٨٩ شكاوى مياه، ٧٣٣ شكوى صرف صحي، ١٠٨٠ شكوى محاسبية، ٥٨٨ شكاوى جودة مياه، ٤٤٠ شكاوى مشروعات، ١٣٠١ شكاوى أخرى، فيما تعامل فريق الإعلام مع ٢٥٥ شكوى واستفسار تم رصدها بوسائل الإعلام المرئية والمسموعة والالكترونية.



وفي إطار مساعي الشركة لرفع الوعي المائي، وتعزيز ثقافة ترشيد استهلاك المياه، والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، أشار رئيس مياه الشرب بالجيزة، إلى أن فريق التوعية نفذ ٢٠٢٤ نشاطًا توعويًا هذا العام بإجمالي١٢٤.٧٤٤ مستفيدًا من مختلف الفئات العمرية بقرى ومدن محافظة الجيزة، وبالتعاون مع كافة الجهات المعنية بقضية ترشيد استهلاك المياه، في ضوء برامج التوعية المائية، والحملات المتنوعة، والأنشطة التفاعلية، حيث تضمنت حملات التوعية الميدانية ٢٢٤ نشاطًا، ٢٥٦ نشاطًا بالقوافل المائية الشاملة، فيما بلغت أنشطة الجمهور المحلي ٤١١ نشاطًا، ٣٧ نشاطًا بالتعاون مع رجال الدين، ٤١٩ نشاطًا من خلال حملات التوعية الإعلامية عبر وسائل الإعلام الجديد، ١٤١ نشاطًا استهدف التوعية الداخلية العاملين.

ونظرًا لما يشكله استطلاع رأي المواطنين من أهمية في قياس مدى الرضا عن مستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وكذا قياس أثر الحملات التوعوية المتنوعة، والقوافل المائية، أجرى فريق التوعية ٥٣٦ إستطلاعًا ميدانيًا بمختلف قرى ومدن المحافظة، بالإضافة إلى استطلاع رأي المواطنين المترددين على مراكز خدمة العملاء؛ للوقوف على مدى الرضا عن الخدمات، والمدد الزمنية المستغرقة لانهاء الخدمات، والإجراءات المطلوبة، ومستوى أداء العاملين بالمراكز، ومعدلات الاستجابة.



وفي ضوء توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بأهمية تعزيز المسؤولية المجتمعية تجاه الأسر الأولى بالرعاية من خلال التعاون مع الجمعيات الأهلية فى توصيل مرفق مياه الشرب لتلك الأسر، أوضح المهندس منصور بدوي، أن عام ٢٠٢٤، شهد توصيل مياه الشرب لـ "٨١٢" أسرة من الأسر الأولى بالرعاية.

ولفت إلى أن ذلك ثمرة نتاج التعاون بين الشركة والعديد من الجمعيات الأهلية، إذ شملت تركيب "٢٩٦" وصلة مياه بالتعاون مع مؤسسة أبواب الخير، "١٩٦" وصلة بالتعاون مع جمعية غمازة الكبرى، "١٦٨" وصلة مياه بالتعاون مع مؤسسة قلوب نابضة، "١٠٠" وصلة مياه بالتعاون مع جمعية وسيلة، "٣٧" وصلة بالتعاون مع مؤسسة محبي خاتم المرسلين، "١٥" وصلة بالتعاون مع جمعية الجسد الواحد، بقرى الصف وأطفيح والعياط جنوب محافظة الجيزة.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة تتيح للمواطنين التواصل عبر قنوات متعددة كالخط الساخن ١٢٥، ومراكز خدمة العملاء المنتشرة بنطاق المحافظة، والموقع الالكتروني، وتطبيق واتس على الرقم ٠١٢٢١٧٩٩٧٧٧، وتطبيق ١٢٥.

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