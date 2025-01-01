الأربعاء 01 يناير 2025
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رياضة

موعد مباراة غزل المحلة والبنك الأهلي بالدوري المصري

غزل المحلة،فيتو
غزل المحلة،فيتو

الدوري المصري، يستضيف غزل المحلة بقيادة الكابتن شوقي غريب، نظيره البنك الأهلي، على ستاد غزل المحلة، في ختام الجولة السابعة ببطولة الدوري المصري الممتاز. 

موعد مباراة غزل المحلة والبنك الأهلي 

ومن المقرر أن تقام مباراة غزل المحلة والبنك الأهلي في تمام الثامنة مساء اليوم الأربعاء على ستاد غزل المحلة.

ويبحث زعيم الفلاحين عن مواصلة عروضه القوية التي يقدمها خلال الفترة الأخيرة، بينما يبحث البنك الأهلي بقيادة طارق مصطفى عن تصحيح المسار في جدول ترتيب الدوري.

موقف غزل المحلة والبنك الاهلي في الدوري 

غزل المحلة جمع 8 نقاط في مسابقة الدوري بعدما خاض 6 مباريات، يحتل بهم المركز العاشر في جدول الترتيب، وحقق غزل المحلة الفوز في مباراتين وتعادل في مثلهما وخسر مواجهتين أيضًا، وسجل لاعبو غزل المحلة 7 أهداف واستقبلت شباكهم 9 أخرى.

بينما حصد البنك الأهلي 5 نقاط في مسابقة الدوري بالمركز السابع عشر، بعدما خاض 6 مباريات، فاز في مباراة وتعادل في مباراتين وخسر 3 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو البنك الأهلي 5 أهداف واستقبلت شباكهم 8 أخرى

 

وتختتم اليوم الأربعاء مباريات الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز بمواجهتي مودرن سبورت ضد الاسماعيلي، وغزل المحلة ضد البنك الأهلي.

 

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم 

1 الزمالك 14 نقطة
2 بيراميدز 14 نقطة
3 الأهلي 12 نقطة
4 سيراميكا كليوباترا 12 نقطة
5 المصري البورسعيدي 12 نقطة
6 زد اف سي 10 نقاط
7 فاركو 10 نقاط
8 بتروجيت 9 نقاط
9 الاتحاد السكندري 9 نقاط
10 غزل المحلة 8 نقاط
11 طلائع الجيش 8 نقاط
12 الإسماعيلي 6 نقاط
13 حرس الحدود 6 نقاط
14 إنبي 6 نقاط
15 الجونة 6 نقاط
16 سموحة 5 نقاط
17 البنك الأهلي 5 نقاط
18 مودرن سبورت 4 نقاط

 

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة إقامة مباريات الدوري الممتاز في الساعة 4 و7 مساء بداية من الأسبوع الثامن، بدلا من الساعة 5 و8 مساء، وأجرت لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة تعديلات على مواعيد 4 مباريات من الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز، والخاصة بالأندية المشاركة في البطولات القارية، بعد تحديد المواعيد من جانب الكاف.

 

وتقرر إقامة لقاء بيراميدز وغزل المحلة يوم 15 يناير في الرابعة عصرًا على استاد الدفاع الجوي، وتقام مباراة الأهلي والجونة يوم 15 يناير في السابعة مساء على ستاد القاهرة الدولي، وتقام مباراة الزمالك وحرس الحدود يوم 16 يناير في الرابعة عصرًا باستاد القاهرة الدولي، وتقام مباراة المصري وفاركو يوم 16 يناير في السابعة مساء باستاد السويس الجديد.

 

 

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