الدوري المصري، ريمونتادا سيراميكا تمنحه الفوز على البنك الأهلي 1/2

الدوري المصري، خطف فريق سيراميكا كليوباترا فوزا قاتلا من فريق البنك الأهلي، على سيراميكا كليوباترا، بهدفين مقابل هدف، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

مباراه البنك الأهلي وسيراميكا

أحرز هدف البنك الأهلي أسامة فيصل في الدقيقة 42

وأدرك سيراميكا التعادل عن طريق المدافع رجب نبيل في الدقيقة 76 ثم أحرز الهدف الثاني في الدقيقة 78 عن طريق مروان عثمان

وسجل سيراميكا هدفًا عن طريق أحمد بلحاج في الدقيقة 19، لكنه ألغي بداعي التسلل.

وسجل البنك الأهلي هدفًا ثانيًا عن طريق ياو أنور لكن الحكم يلغيه بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي التسلل في الدقيقة 71.

تشكيل البنك الأهلي أمام سيراميكا

وأعلن طارق مصطفى المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة سيراميكا كليوباترا

وكان تشكيل البنك على النحو التالي:

حراسة المرمى.. أحمد صبحى

خط الدفاع.. سعيدو سيمبورى، محمود الجزار، هشام صلاح، إسحاق يعقوبو

خط الوسط.. سيرجى أكا، أحمد النادرى، محمد إبراهيم، جريندو

خط الهجوم.. أسامة فيصل، ياو أنور

وكانت قائمة البدلاء على النحو التالي:

عبد العزيز البلعوطى، محمد عبد الغنى، محمد فتحى، خالد عبد الشافي، سيد نيمار، مصطفى عبد الرحيم، أمير مدحت، احمد مدبولى، محمد هلال.

تشكيل سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي

وأعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة أيمن الرمادي، تشكيل الفريق لمواجهة البنك الأهلي

وكان تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل -أحمد بيكهام - أحمد هاني.

خط الوسط: محمد عادل - محمود زلاكة - إسلام عيسى - احمد القندوسي - أحمد بلحاج.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

جلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد كوكو - چاستيس آرثر - احمد عابدين - عبد الله مجدي - محمد توني - عمرو قلاوة - محمد صادق - ايمن موكا - مروان عثمان.

ترتيب سيراميكا والبنك الأهلي

ويحتل البنك الأهلي بقيادة طارق مصطفى المركز الخامس عشر في جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 5 نقاط من الفوز على مودرن سبورت والتعادل مع فاركو والأهلي والهزيمة أمام الزمالك وبيراميدز وسيراميكا.

فيما يحتل سيراميكا كليوباترا بقيادة أيمن الرمادي المركز السابع برصيد 11 نقاط، من 3 انتصارات على الإسماعيلي ومودرن سبورت والبنك، والتعادل مع حرس الحدود والزمالك، والهزيمة أمام الأهلي، ويسعى للفوز والوصول للنقطة 11 والتساوي مع الزمالك وبيراميدز.

وادار المباراة محمد الغازي، وساعده طارق مصطفى وعلاء عبد الباسط، ومعهم محمود رشدي حكما رابعا، وهشام القاضي حكم فيديو، ومحمود أبو الرجال مساعد حكم فيديو.

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