أرسنال يطارد ليفربول، ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 19

ترتيب الدوري الانجليزي، واصل ليفربول تصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بعد انتهاء الجولة الـ 19 من البريميرليج بمواجهة أرسنال ضد برينتفورد.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 19

1- ليفربول 45 نقطة

2- أرسنال 39 نقطة

3- نوتينجهام فورست 37 نقطة

4- تشيلسي 35 نقطة

5- نيوكاسل يونايتد 32 نقطة

6- مانشستر سيتي 31 نقطة

7- بورنموث 30 نقطة

8- فولهام 29 نقطة

9- أستون فيلا 29 نقطة

10- برايتون 27 نقطة

11- توتنهام هوتسبير 24 نقطة

12- برينتفورد 24 نقطة

13- وست هام يونايتد 23 نقطة

14- مانشستر يونايتد 22 نقطة

15- كريستال بالاس 20 نقطة

16- إيفرتون 17 نقطة

17- وولفرهامبتون 16 نقطة

18- إبسويتش تاون 15 نقطة

19- ليستر سيتي 14 نقطة

20- ساوثهامتون 6 نقاط

جدول ترتيب الدوري الانجليزي

نتائج الجولة الـ 19 من الدوري الانجليزي

ليستر سيتي 0-2 مانشستر سيتي

إيفرتون 0-2 نوتينغهام فورست

كريستال بالاس 2-1 ساوثهامبتون

توتنهام 2-2 وولفرهامبتون

فولهام 2-2 بورنموث

وست هام 0 -5 ليفربول

إيبسويتش 2-0 تشيلسي

أستون فيلا 2-2 برايتون

مانشستر يونايتد 0-2 نيوكاسل يونايتد

برينتفورد 1-3 أرسنال

وخرج الدولي المصري محمد صلاح، نجم وهداف ليفربول، من التشكيل المثالي لمسابقة الدوري الإنجليزي في العام 2024 الماضي.

نشرت شبكة "هوسكورد" العالمية، التشكيل المثالي لـ الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي ينحصر من بداية شهر يناير حتى ديسمبر من العام ذاته.

وشهد التشكيل المثالي غياب النجم المصري، محمد صلاح، عن التشكيل الأفضل لعام 2024، رغم أنه اللاعب الأكثر مساهمة تهديفية في الدوريات الخمسة الكبرى لهذا العام، كما غاب عن التشكيل أيضًا، هداف الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي، إيرلينج هالاند، مهاجم فريق مانشستر سيتي.

التشكيل المثالي لـ عام 2024 في الدوري الإنجليزي

وجاء التشكيل المثالي لـ عام 2024 في الدوري الإنجليزي كالتالي:

حراسة المرمى: مارك فليكين (برينتفورد).

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول)، جيمس تاركوفسكي (إيفرتون)، جابرييل (آرسنال)، جوسكو جفارديول (مانشستر سيتي).

خط الوسط: رودري (مانشستر سيتي)، كول بالمر (تشيلسي)، إيبيريشي إيز(كريستال بالاس).

خط الهجوم: لويس دياز (ليفربول)، كاي هافيرتز (آرسنال)، بوكايو ساكا (آرسنال).

محمد صلاح يسعى لإزاحة أسطورة الدوري الإنجليزي في 2025

فيما ينتظر الدولي المصري محمد صلاح، نجم وهداف ليفربول، العديد من التحديات المهمة في عام 2025، أهمها المنافسة بقوة على لقب الدوري الإنجليزي مع الريدز، وأيضا ستكون عينه على حصد المزيد من الجوائز الفردية، وسيكون أبرزها بالتأكيد الكرة الذهبية.

محمد صلاح في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي

وفي الأشهر المقبلة، قد يفوز محمد صلاح بلقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا للمرة الثانية، بالإضافة إلى الحذاء الذهبي الرابع؛ إذ يتصدر قائمة هدافي البريميرليج برصيد 17 هدفًا، معادلًا الرقم القياسي الذي يحمله كل من آلان شيرر وتييري هنري.

وقد يصعد إلى المركز الرابع في قائمة الهدافين التاريخيين خلف شيرر وهاري كين وواين روني، وكل هذا من جناح لم ينضم إلى ليفربول إلا عندما كان في الخامسة والعشرين من عمره.

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