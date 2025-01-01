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أرتيتا يعلن تشكيل آرسنال لمواجهة برينتفورد في الدوري الإنجليزي

أرسنال، فيتو
أرسنال، فيتو

الدوري الإنجليزي، أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لنادي أرسنال، تشكيل فريقه لمواجهة برينتفورد، في المباراة التي تجمعهما بعد قليل، على أرضية ملعب «جريفين بارك»، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي.

ويحتل أرسنال المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 36 نقطة، بينما يأتي برينتفورد في المركز الثاني عشر برصيد 24 نقطة.

تشكيل آرسنال اليوم أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي

وجاء تشكيل آرسنال أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: تيمبير، ويليام ساليبا، جابرييل، كالافيوري.

خط الوسط: مارتن أوديجارد، توماس بارتي، ميكيل ميرينو.

خط الهجوم: جابرييل مارتينيلي، جابرييل جيسوس، نوانيري.

فيما يتواجد على دكة بدلاء آرسنال أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي كلا من نيتو، كيفيور، تيرني، لويس سكيلي، زينتشينكو، ديكلان رايس، جورجينيو، كابيا، تروسارد.

موعد مباراة أرسنال وبرينتفورد بالدوري الانجليزي 

وتنطلق صافرة بداية مباراة أرسنال وبرينتفورد، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأربعاء في تمام الساعة 7:30 بتوقيت مصر، 8:30 بتوقيت السعودية.

 

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال وبرينتفورد بالدوري الإنجليزي

وتعتبر شبكة قنوات بي إن سبورتس هي الناقل الحصري للدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط، وسيجري بث مباراة آرسنال وبرينتفورد، بالتحديد علي قناة beIN Sports HD 1، بتعليق حسن العيدروس.

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