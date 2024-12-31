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ترتيب الدوري الانجليزي قبل مباراة برينتفورد وآرسنال بختام الدور الأول

أرسنال، فيتو
أرسنال، فيتو

ترتيب الدوري الانجليزي، يواصل ليفربول تصدر جدول ترتيب الدوري الانجليزي قبل مباراة برينتفورد ضد أرسنال في ختام الجولة الـ 19 من البريميرليج.

 

وتختتم الجولة الـ 19 غدًا الأربعاء بمواجهة برينتفورد ضد أرسنال في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.

ترتيب الدوري الانجليزي 

1 ليفربول 45 نقطة
2 نوتينغهام فورست 37 نقطة
3 آرسنال 36 نقطة
4 تشيلسي 35 نقطة
5 نيوكاسل يونايتد 32 نقطة
6 مانشستر سيتي 31 نقطة
7 بورنموث 30 نقطة
8 فولهام 29 نقطة
9 أستون فيلا 29 نقطة
10 برايتون 27 نقطة
11 توتنهام هوتسبير 24 نقطة
12 برينتفورد 24 نقطة
13 وست هام يونايتد 23 نقطة
14 مانشستر يونايتد 22 نقطة
15 كريستال بالاس 20 نقطة
16 إيفرتون 17 نقطة
17 وولفرهامبتون 16 نقطة
18 إبسويتش تاون 15 نقطة
19 ليستر سيتي 14 نقطة
20 ساوثهامتون 6 نقاط
 

جدول ترتيب الدوري الانجليزي 

فشل مانشستر يونايتد في ختام مشواره في عام 2024 بتحقيق الفوز حيث سقط في معقله أمام نيوكاسل يونايتد 0-2 بملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة 19 من البريميرليج.

 

رقم سلبي لمانشستر يونايتد 

واكتفى مانشستر يونايتد بحصد 51 نقطة على مدار العام في الدوري الممتاز، بحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات.

وأشارت الشبكة إلى نجاح فولهام في حصد 52 نقطة هذا العام، أكثر من اليونايتد، كما هو حال بورنموث الذي جنى 53 نقطة.

وشهد الموسم الماضي احتلال مانشستر يونايتد  المركز الثامن، الأسوأ في تاريخ النادي بالبريميرليج، بعدما جمع 60 نقطة.

 

بينما أنهى رجال المدرب البرتغالي روبن أموريم الدور الأول هذا الموسم في المركز الرابع عشر برصيد 22 نقطة.

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