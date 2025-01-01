البابا تواضروس الثانى يلتقي مسئولي مستشفى الأنبا تكلا بالإسكندرية

استقبل البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في المقر البابوي بالإسكندرية اليوم الأربعاء القمص كيرلس قلته رئيس مجلس إدارة مستشفى الأنبا تكلا، والدكتور عماد عفت مدير المستشفى، بحضور الأب القمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية.

تم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات والخطط المتعلقة بتطوير العمل الخدمي الطبي الذي تقدمه المستشفى، بما يليق به كأول مستشفى كنسي قبطي تأسس بالإسكندرية.

وكان قد استقبل البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالإسكندرية اليوم الآباء أساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، أصحاب النيافة الأنبا باڤلي (قطاع المنتزه) والأنبا إيلاريون (قطاع غربي الإسكندرية) والأنبا هرمينا (قطاع شرقي الإسكندرية) والأب القمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية.



تم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات والخطط المتعلقة بالخدمة، والعمل الرعوي بالإسكندرية.

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