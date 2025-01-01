الأربعاء 01 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

البابا تواضروس الثانى يلتقي مسئولي مستشفى الأنبا تكلا بالإسكندرية

البابا تواضروس الثانى
البابا تواضروس الثانى

استقبل  البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية  في المقر البابوي بالإسكندرية اليوم الأربعاء القمص كيرلس قلته رئيس مجلس إدارة مستشفى الأنبا تكلا، والدكتور عماد عفت مدير المستشفى، بحضور الأب القمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية.

 

فريق كرة القدم بجامعة القناة يتوج ببطولة المحافظة

بملابس عسكرية وعلم داعش، معلومات جديدة عن «شمس جبار» منفذ هجوم نيو أورليانز

تم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات والخطط المتعلقة بتطوير العمل الخدمي الطبي الذي تقدمه المستشفى، بما يليق به كأول مستشفى كنسي قبطي تأسس بالإسكندرية.

 

وكان قد استقبل  البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالإسكندرية اليوم  الآباء أساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، أصحاب النيافة الأنبا باڤلي (قطاع المنتزه) والأنبا إيلاريون (قطاع غربي الإسكندرية) والأنبا هرمينا (قطاع شرقي الإسكندرية) والأب القمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية.
 

تم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات والخطط المتعلقة بالخدمة، والعمل الرعوي بالإسكندرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البابا تواضروس الثان المرقسية الأنبا تكلا بالاسكندرية

مواد متعلقة

فريق كرة القدم بجامعة القناة يتوج ببطولة المحافظة

بملابس عسكرية وعلم داعش، معلومات جديدة عن «شمس جبار» منفذ هجوم نيو أورليانز

بتحب كوكو أكتر مني، زوج داليا البحيري يكشف أسرارا عن حياتهما
ads

الأكثر قراءة

حسام موافي: الجواز مقاسات ومينفعش الدكتورة تتجوز ابن البواب(فيديو)

بعد طلقة تحذير، تفاصيل مقتل مصري على يد الشرطة الإيطالية

وزير الأوقاف يستقبل الشاب محمود نجاح صاحب واقعة القطة الشهيرة

الحكومة تسمع منذ سنتين ولم تفعل شيئا، مدبولي يرد على السؤال الأبرز للمصريين

بملابس عسكرية وعلم داعش، معلومات جديدة عن «شمس جبار» منفذ هجوم نيو أورليانز

النيابة تعلن نتائج تحقيقاتها بشأن وفاة اللاعبين أحمد رفعت ومحمد شوقي

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 1 يناير 2025

بدعم 36 مليار جنيه، "التموين" تبدأ صرف 30 سلعة لأًصحاب البطاقات خلال يناير 2025

منوعات

المزيد

البرق يقطع الكهرباء ويضرب واشنطن عشية رأس السنة

لص يسرق مجوهرات بـ13 مليون دولار من جارة سفيرة إسرائيل لدى بريطانيا

مقطع مرعب، أمريكي كاد يقتل نفسه بلدغة أفعى سامة ليصبح مشهورًا (فيديو)

51 درجة تحت الصفر، تحذير من برد قارس في مدينة روسية (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السكر اليوم الأربعاء 1 يناير 2025

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 1 يناير 2025

أسعار الشوفان في الأسواق مساء اليوم الأربعاء 1-1-2025

ارتفاع أسعار عبوة نيدو 25 جراما ونسكويك بالأسواق

المزيد

انفوجراف

4 بطولات.. مواعيد مباريات برشلونة في شهر يناير 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مع بداية رجب، فضل الأشهر الحرم وما ينبغي على المسلم فعله فيها (فيديو)

أسماء سورة الزخرف وفضائلها وما ورد بشأنها

أسماء سورة الشورى وفضائلها وما ورد بشأنها

المزيد
الجريدة الرسمية