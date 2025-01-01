الأربعاء 01 يناير 2025
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رياضة

الدوري المصري، البنك الأهلي يتقدم على غزل المحلة بهدف في الشوط الأول

البنك الأهلي يتقدم
البنك الأهلي يتقدم على غزل المحلة بهدف في الشوط الأول

الدوري المصري، تقدم نادي البنك الأهلي على نظيره غزل المحلة، بهدف نظيف، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب استاد المحلة ضمن مباريات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز. 

أحرز نادي البنك الأهلي هدفه في الدقيقة السادسة عن طريق ياو أنور، قبل أن يتم إلغاء الهدف بداعي التسلل لتتدخل تقنية الفيديو وتؤكد صحة الهدف.

الدوري المصري، البنك الأهلي يتقدم على غزل المحلة بهدف في الشوط الأول
الدوري المصري، البنك الأهلي يتقدم على غزل المحلة بهدف في الشوط الأول

جاء الهدف من هجمة منظمة من لاعبي البنك الأهلي بمجموعة من التمريرات المتتالية أنهاها أسامة فيصل بتمريرة لياو أنور المنطلق خلف المدافعين داخل منطقة الجزاء والذي استقبل الكرة بتسديدة مباشرة سكنت الشباك في الزاوية اليمنى.

الدوري المصري، البنك الأهلي يتقدم على غزل المحلة بهدف في الشوط الأول
الدوري المصري، البنك الأهلي يتقدم على غزل المحلة بهدف في الشوط الأول

بعدها سيطر غزل المحلة على مجريات الأمور بشكل كامل وأهدر أكثر من فرصة للتعادل في ظل تألق أحمد صبحي حارس البنك، فيما اعتمد لاعبو البنك على الدفاع المنظم، لينتهي الشوط الأول بتقدم البنك بهدف نظيف.

 

 

تشكيل غزل المحلة أمام البنك الأهلي

جاء تشكيل غزل المحلة أمام البنك الأهلي كالتالي:

حراسة المرمي: عامر عامر.  

خط الدفاع: حميدو فتاو، كاستيلو، الجزار، أحمد حكم، عبد الرحيم عموري. 

خط الوسط:  موري توريه، بن شرقي، عبده يحي، إبراهيم حسن. 

خط الهجوم: بن حمودة. 

 

تشكيل البنك الأهلي لمواجهة غزل المحلة في الدوري المصري 

فيما جاء تشكيل البنك الأهلي أمام غزل المحلة في الدوري المصري على النحو التالي:
حراسة المرمى: أحمد صبحي

خط الدفاع: محمود الجزار، محمد عبد الغني، إسحاق يعقوبو، هشام صلاح 

خط الوسط: سيرجى آكا، سعيدو سيمبوري، محمد إبراهيم، محمد هلال

خط الهجوم: أسامة فيصل، ياو أنور 

فيما يتواجد على دكة البدلاء كلا من عبد العزيز البلعوطى، ألفا كيتا، محمد فتحى، خالد شيفو، أحمد النادرى، مصطفى عبد الرحيم، أمير مدحت، أحمد مدبولى، عبد اللطيف جريندو.

 

موقف غزل المحلة والبنك الاهلي في الدوري 

غزل المحلة جمع 8 نقاط في مسابقة الدوري بعدما خاض 6 مباريات، يحتل بهم المركز العاشر في جدول الترتيب، وحقق غزل المحلة الفوز في مباراتين وتعادل في مثلهما وخسر مواجهتين أيضًا، وسجل لاعبو غزل المحلة 7 أهداف واستقبلت شباكهم 9 أخرى.

بينما حصد البنك الأهلي 5 نقاط في مسابقة الدوري بالمركز السابع عشر، بعدما خاض 6 مباريات، فاز في مباراة وتعادل في مباراتين وخسر 3 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو البنك الأهلي 5 أهداف واستقبلت شباكهم 8 أخرى.

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