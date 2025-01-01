رئيس حي غرب الإسكندرية تتابع أعمال معالجة هبوطي أرضى بشارعي مسجد الروبي والزرافة

شهدت دائرة غرب بالإسكندرية اليوم الثلاثاء، هبوطين أرضى بنطاق الدائرة، وسط متابعة مسئولى الحى للانتهاء من أعمال الإصلاح والصيانة، ياتى ذلك في اطار الاهتمام برفع كفاءه وجوده خدمات المرافق المقدمه للمواطنين ورفع كفاءه الطرق،ووفقًا لتوجيهات الفريق احمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية.

كما كلفت المهندسه زينب السيد رئيس حي غرب إدارة الطرق بالحي بإعمال معالجة والردم والتمهيد لكل من الهبوط بشارع مسجد الروبي من شارع مسجد سلطان والهبوط بشارع الزرافة تقاطع شارع إبن مرشد وذلك بعد تاكد مسئولي الصرف الصحي والمياه من سلامة منشآتهم.

وشددت رئيس الحي على سرعة الانتهاء من أعمال إعادة الشئ لأصله بنطاق الحي ورفع جودة الخدمات المقدمه للمواطنين.

محافظ الإسكندرية يشهد اصطفاف مُعدات المحافظة لمُجابهة الأزمات والكوارث

كما شهد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية اليوم، اصطفاف مُعدات المحافظة الخاصة بمجابهة الأزمات والكوارث، وذلك بمقر ديوان عام محافظة الاسكندرية، جاء ذلك بحضور نائب المحافظ والسكرتير العام، والسكرتير العام المساعد للمحافظة، والمستشار العسكري للمحافظة والسادة رؤساء الأحياء ومدير ادارة العلاقات العامة وجميع الجهات التنفيذية المعنية.

هذا وقد أكد محافظ الإسكندرية أن هذا الاصطفاف يأتي بهدف اتخاذ التدابير اللازمة التي تضمن جاهزية المحافظة للتعامل مع أي أحداث أو أزمات طارئة من خلال مراجعة جاهزية كافة المُعدات للسيطرة على أي أزمة أو كارثة طبيعية ومجابهة التغييرات المُناخية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس / عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالاستعداد الكامل لإدارة الأزمات والكوارث، وربط مراكز الأزمات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

وفي هذا السياق، أوضح الفريق أحمد خالد، أن إجمالي عدد معدات المحافظة تبلغ 1250 مُعدة هندسية ذات طبيعة خاصة ومركبة مجهزة وناقلة، تتضمن: (مُعدات الصرف الصحي، ومُعدات شركة مياه الشرب، والمُعدات الهندسية للأحياء، ومُعدات شركة الكهرباء، وسيارات الإسعاف).

كما أضاف محافظ الإسكندرية أن هناك أطقم فنية مُدربة في مختلفة القطاعات على استخدام تلك المُعدات للتعامل الفوري والتدخل السريع بالمناطق المتضررة، لافتًا إلى أنه تم تنفيذ عدة سيناريوهات للتعامل مع نقاط تجمع الأمطار بالمحافظة خلال النوات الماضية.

ومن الجدير بالذكر؛ أن إجمالي المعدات المصطفة اليوم أمام مبنى ديوان عام المحافظة 250 معدة تفصيلها كالتالي:( 80 معدة خاصة بالصرف الصحي تعمل على الاسهام في عمليات تطهير مواقع منظومة الصرف الصحي، وسحب تجمعات مياه الأمطار أثناء النوات، مع الجاهزية لتنفيذ أي مهمة طبقًا للتغييرات المُناخية، بالإضافة إلى 60 معدة لمياه الشرب مُجهزة لنزح المياه، و50 معدة تابعة لشركة توزيع الكهرباء تستخدم لتأمين وتوفير الاحتياجات اللازمة من الكهرباء للمنشآت الهامة، مثل: المستشفيات، ومحطات الصرف الصحي، ومحطات المياه، وكذلك 20 عربة اسعاف مجهزة لنقل الحالات الطارئة وغير الطارئة، بمعدل متوسط (400 – 430) بلاغًا يوميًا، وفي حالة الأزمات يتم رفع معدل التشغيل بنسبة 100%، بالإضافة إلى 40 مُعدة هندسية بالأحياء مهمتها فتح الطرق في حالة انهيار عقارات، وازالة أي معيقات على الطرق الرئيسية والسريعة، والعمل بالمواقع غير المُمهدة، والتدخل لرفع التراكمات الخاصة بأعمال الردم والإزالات).

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