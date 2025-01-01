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رياضة

بعثة الأهلي تصل إلي فندق إقامتها في الجزائر (فيديو)

بعثة الأهلي
بعثة الأهلي

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلي مقر إقامة الفريق في الجزائر وذلك في إطار استعدادات الأحمر لمواجهة شباب بلوزداد بعد غد الجمعة في بطولة دوري أبطال إفريقيا. 

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى مطار هواري بومدين في الجزائر، وذلك استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد بعد غد الجمعة، في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وكانت بعثة النادي الأهلي غادرت ظهر اليوم الأربعاء مطار القاهرة إلى الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد بعد غد الجمعة في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

 

 

وحرص طارق قنديل رئيس البعثة على متابعة كافة الإجراءات الإدارية قبل السفر والاطمئنان على الترتيبات الخاصة بالوصول والإقامة وملاعب التدريب وتهيئة الأجواء المناسبة للفريق.

ويخوض الأهلي مرانًا وحيدًا غدًا الخميس بالجزائر استعدادًا للقاء الهام والذي يسعى فيه فريق شباب بلوزداد للرد على الهزيمة الثقيلة التي تلقاها من الأهلي في المباراة التي أقيمت بالقاهرة وانتهت بفوز الأهلي ٦ / ١

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

ويحل النادي الأهلي ضيفًا على نظيره  شباب بلوزداد الجزائري في المباراة المقرر أن تجمع الفريقين يوم الجمعة الموافق 3 من شهر يناير الجاري في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا. 

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي وشباب بلوزداد عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس.

قائمة الأهلي أمام شباب بلوزداد 

حراسة المرمى: محمد الشناوي- مصطفي شوبير- حمزة علاء.

خط الدفاع: رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – يحيى عطية الله – أشرف داري – كريم الدبيس – خالد عبدالفتاح – أكرم توفيق.

خط الوسط:عمرو السولية – حسين الشحات  – إمام عاشور – مروان عطية –  أحمد نبيل كوكا – مصطفى أبو الخير- كريم وليد- عمر الساعي – محمد مجدي أفشة - بيرسي تاو.

خط الهجوم: وسام أبوعلي – محمود كهربا – سمير محمد.

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الأهلي النادي الأهلي شباب بلوزداد دوري أبطال أفريقيا

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