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رياضة

فريق الأهلي يبدأ التجمع بمطار القاهرة استعدادًا للتوجه إلى الجزائر

فريق الاهلي
فريق الاهلي

بدأ لاعبو وأعضاء الجهازين الفني والإداري بالنادي الأهلي التجمع في صالة ٤ بمطار القاهرة استعدادًا للسفر إلى الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد بعد غد الجمعة في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم. 

ويخوض الأهلي مرانًا وحيدًا غدًا الخميس بالجزائر استعدادًا للقاء الهام والذي يسعى فيه فريق شباب بلوزداد للرد على الهزيمة الثقيله التي تلقاها من الأهلي في المباراة التي أقيمت بالقاهرة وانتهت بفوز الاهلي ٦ / ١. 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

ويحل النادي الأهلي ضيفًا على نظيره  شباب بلوزداد الجزائري في المباراة المقرر أن تجمع الفريقين يوم الجمعة الموافق 3 من شهر يناير الجاري في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا. 

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي وشباب بلوزداد عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس.

قائمة الأهلي أمام شباب بلوزداد 

حراسة المرمى: محمد الشناوي- مصطفي شوبير- حمزة علاء.

خط الدفاع: رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – يحيى عطية الله – أشرف داري – كريم الدبيس – خالد عبدالفتاح – أكرم توفيق.

خط الوسط:عمرو السولية – حسين الشحات  – إمام عاشور – مروان عطية –  أحمد نبيل كوكا – مصطفى أبو الخير- كريم وليد- عمر الساعي – محمد مجدي أفشة - بيرسي تاو.

خط الهجوم: وسام أبوعلي – محمود كهربا – سمير محمد.

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