أولى قرارات محافظ الجيزة في العام الجديد، مكاتب صحة تعمل على مدار 24 ساعة

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن الدولة المصرية تضع القطاع الصحي على رأس أولوياتها لتحقيق التغطية الصحية الشاملة وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين للتمتع بحياة صحية سليمة وأمنة لكونه أحد مفاتيح التنمية المستدامة.

تصريحات محافظ الجيزة جاءت خلال لقاءه مع الدكتورة أمل رشدي مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة لمتابعة ملف المنظومة الصحية للاطمئنان على جودة وكفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

مكاتب صحة " الطالبية ونكلا والصف " تعمل على مدار ٢٤ ساعة

وأعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أنه تم التنسيق مع مدير مديرية الشئون الصحية باستمرار العمل بمكاتب صحة " الطالبية ونكلا والصف " على مدار ٢٤ ساعة بما يساهم في استدامة النظام الصحي وتلقي المواطنين الرعاية الطبية اللازمة علي مدار اليوم.

وأكد المحافظ استمرار ساعات العمل بمكاتب صحة " الحوامدية والبدرشين وجنوب والعياط وأكتوبر والزيدية " حتى الساعة العاشرة مساءً للتسهيل على المواطنين والارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة لهم.

ووجه المحافظ مدير مديرية الشئون الصحية بدراسة امكانية مد ساعات العمل بباقي الوحدات الصحية تدريجيًّا للنهوض بالمنظومة الصحية وتحسين خدمات العلاج والرعاية لجميع المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.