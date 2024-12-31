استعدادات مكثفة بالجيزة لاستقبال أعياد الميلاد ورأس السنة

كلف المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية وهيئة النظافة والتجميل بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات بشكل دوري، وذلك في إطار الاستعدادات لاستقبال أعياد الميلاد ورأس السنة.

وشدد محافظ الجيزة على أهمية منع أي تعديات على الطريق العام من قبل المحال التجارية والكافيهات والمطاعم، وذلك لتوفير حرم أمن لسير المواطنين.

تجهيز كافة المنتزهات والحدائق لاستقبال الزوار

كما وجه المحافظ بتجهيز كافة المنتزهات والحدائق لاستقبال الزوار، وضرورة رفع كفاءة وتمهيد الطرق المؤدية للكنائس ومحيطها، وإزالة أي إشغالات أو تعديات على الطريق العام لتسهيل حركة المواطنين.

وأكد محافظ الجيزة على ضرورة التعاون مع الجهات المعنية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين وتأمين المنشآت، والتواجد الميداني للتعامل الفوري مع كافة البلاغات والشكاوى الواردة من المواطنين.

وتهدف هذه الإجراءات إلى توفير بيئة نظيفة وجميلة للمواطنين، وضمان انسيابية الحركة المرورية، وتوفير كافة سبل الراحة والخدمات خلال فترة الاحتفالات.

هذا التوجيه يأتي انطلاقًا من حرص المحافظة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وتوفير بيئة آمنة ومستقرة للاحتفال بهذه المناسبة السعيدة.

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