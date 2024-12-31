الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

استعدادات مكثفة بالجيزة لاستقبال أعياد الميلاد ورأس السنة

محافظ الجيزة، فيتو
محافظ الجيزة، فيتو

كلف المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية وهيئة النظافة والتجميل بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات بشكل دوري، وذلك في إطار الاستعدادات لاستقبال أعياد الميلاد ورأس السنة.

وشدد محافظ الجيزة على أهمية منع أي تعديات على الطريق العام من قبل المحال التجارية والكافيهات والمطاعم، وذلك لتوفير حرم أمن لسير المواطنين.

تجهيز كافة المنتزهات والحدائق لاستقبال الزوار

كما وجه المحافظ بتجهيز كافة المنتزهات والحدائق لاستقبال الزوار، وضرورة رفع كفاءة وتمهيد الطرق المؤدية للكنائس ومحيطها، وإزالة أي إشغالات أو تعديات على الطريق العام لتسهيل حركة المواطنين.

وأكد محافظ الجيزة على ضرورة التعاون مع الجهات المعنية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين وتأمين المنشآت، والتواجد الميداني للتعامل الفوري مع كافة البلاغات والشكاوى الواردة من المواطنين.

وتهدف هذه الإجراءات إلى توفير بيئة نظيفة وجميلة للمواطنين، وضمان انسيابية الحركة المرورية، وتوفير كافة سبل الراحة والخدمات خلال فترة الاحتفالات.

هذا التوجيه يأتي انطلاقًا من حرص المحافظة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وتوفير بيئة آمنة ومستقرة للاحتفال بهذه المناسبة السعيدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة المهندس عادل النجار هيئة النظافة والتجميل عادل النجار محافظ الجيزة محافظ الجيزة

مواد متعلقة

محافظ الجيزة يعقد لقاءه الدوري مع المواطنين لبحث الشكاوي والطلبات المقدمة

تأكيدا لإنفراد فيتو، أيمن منير رئيسًا جديدًا لمدينة الجيزة

مصر وكوت ديفوار يبحثان تعزيز التعاون في مجال البيئة والمناخ

أولى بشائر العام الجديد، الجيزة تعلن عن توافر وظائف لسائقي نقل ثقيل

أخبار مصر اليوم.. تكليفات جديدة من السيسي لوزير الأوقاف بحضور مدبولي.. مياه القاهرة تعلن انقطاع المياه عن هذه المناطق

جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الهرم والعمرانية والدقي والعجوزة

محافظ الجيزة يتفقد أعمال التحويلات المرورية في مشروع مترو الأنفاق (صور)

فتح طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي أمام حركة المرور بعد تطويره (صور)
ads

الأكثر قراءة

محافظة الشرقية تنشر فرق الطوارئ للتعامل مع آثار التقلبات الجوية في ليلة رأس السنة

صحة النواب: حذف مادة الحبس الاحتياطي للأطباء من مشروع قانون المسئولية الطبية

الأمن يكشف حقيقة وجود حالات اختطاف أطفال والاتجار بأعضائهم فى المحافظات

سعر كيلو السكر بالمحلات اليوم الثلاثاء 31-12-2024

استقال من قيادة تحرير الشام وأصبح وزيرًا للدفاع بسوريا، من هو أبو حسن 600؟ (صور)

الزمالك يكشف آخر تطورات تجديد عقد زيزو

بعد حادث الريف الأوروبي، حماية المستهلك يحذر من شراء هذه السيارات

4251 جنيها لهذا العيار، ارتفاع أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء 31-12-2024

منوعات

المزيد

اكتئاب منذ المراهقة، هندية تعاني من نوبات هلع عند اكتمال القمر

دولارات مزورة تغزو دمشق

توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيًّا ومهنيًّا وصحيًّا

عروض رأس السنة في الهايبر ماركت (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء 31-12-2024

سعر الدولار في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات الثلاثاء 31 ديسمبر 2024

البلدي تتراجع جنيهين، أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء (آخر تحديث)

كم سجل سعر كيلو الأرز في الأسواق اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024؟

المزيد

انفوجراف

كاتب من زمن الفن الجميل.. محطات في مشوار بشير الديك (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لتهيئة النفس لشهر رمضان، اعرف فضل الصيام في رجب (فيديو)

هل الدعاء في أول ليلة بشهر رجب مستجاب؟ أستاذة في الأزهر تحسم الجدل

تفسير حلم شراء بيت جديد في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض

المزيد
الجريدة الرسمية