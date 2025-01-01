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رياضة

الدوري الإنجليزي، تعادل أرسنال وبرينتفورد في الشوط الأول

أرسنال وبرينتفورد
أرسنال وبرينتفورد

الدوري الإنجليزي، انتهى الشوط الأول من مواجهة أرسنال وبرينتفورد، بالتعادل 1/1، في المباراة التي تجمعهما على أرضية ملعب «جريفين بارك»، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي.

ويحتل أرسنال المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 36 نقطة، بينما يأتي برينتفورد في المركز الثاني عشر برصيد 24 نقطة.

بدأت المباراة بسيطرة من لاعبي أرسنال على مجريات الأمور دون خطورة حقيقية على المرميين، حتى الدقيقة 12 التي شهدت تقدم برينتفورد بهدف عكس سير اللقاء، عن طريق برايان مبويمو بعد تمريرة من ميكيل دامسجارد إلى مبويمو الذي انطلق وسددها من داخل منطقة الجزاء من الجهة اليمنى سكنت يسار المرمى.

وفي الدقيقة 28، تألق ديفيد رايا حارس أرسنال بعد تصدي رائع على مرتين لتسديدة كيان لويس بوتر من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 29، نجح أرسنال في إدراك التعادل عن طريق جابريل جيسوس، بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء من توماس بارتي تصدى لها فليكن حارس مرمى برينتفورد ولكن تابعها بامتياز جيسوس وسددها سكنت المرمى، لنيتهي الشوط الأول بالتعادل 1/1.

 

تشكيل آرسنال اليوم أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي

وجاء تشكيل آرسنال أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: تيمبير، ويليام ساليبا، جابرييل، كالافيوري.

خط الوسط: مارتن أوديجارد، توماس بارتي، ميكيل ميرينو.

خط الهجوم: جابرييل مارتينيلي، جابرييل جيسوس، نوانيري.

فيما يتواجد على دكة بدلاء آرسنال أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي كلا من نيتو، كيفيور، تيرني، لويس سكيلي، زينتشينكو، ديكلان رايس، جورجينيو، كابيا، تروسارد.

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