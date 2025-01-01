رئيس جامعة سوهاج يفتتح معرض خير بلدنا لدعم ٢٥٠٠ طالب وطالبة

افتتح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج معرض خير بلدنا والذي تنظمه الجامعة لدعم ٢٥٠٠ طالب وطالبة بحضورالدكتور محمد كمال منسق الأنشطة الطلابية والدكتور

رئيس جامعة سوهاج يفتتح معرض خير بلدنا بجامعة لدعم ٢٥٠٠ طالب وطالبة

وأضاف النعمانى أن الدعم الطلاب الأولي بالرعاية من ذوي الهمم، وأبناء أسر تكافل وكرامة، والفتيات اليتيمات من أبناء محافظة سوهاج، حيث يوفر مايزيد عن ٢٥ ألف قطعة ملابس جديدة بالمجان، مشيدًا بالمعرض وجودة الملابس المعروضة به التي تُناسب جميع الأذواق.

الهدف من إقامة المعرض هو خدمة الطلاب وتقليل العبء عن الأسر

وأضاف الدكتور محمد كمال ان الهدف من إقامة المعرض هو خدمة الطلاب وتقليل العبء عن كاهل الأسر، حيث يُتاح لكل طالب اختيار ٨ قطع تُناسبه من بين المعروضات مجانًا، والتي تشمل الملابس والاحذية والاقمشة انه تم إعداد قوائم بالطلاب الذين سيتم استفادتهم من المعرض، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين، مضيفًا ان المعرض سيستمر علي مدار ٦ ايام.

وأضاف محمد حموده مدير إدارة التكافل الاجتماعي بإدارة رعاية الشباب المركزية

ان المعرض يضم عدد كبير من قطع الملابس والأقمشة مختلفة الأنواع، والتي يتم توزيعها على الطلبة والطالبات حسب المقاسات واختياراتهم للملابس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.