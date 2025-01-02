2025 عام تاريخي للكرة المصرية، المنتخب يحلم بالنجمة الثامنة وحسم تذكرة مونديال أمريكا، الأحمر يشارك في كأس العالم للأندية، الأهلي والزمالك يصارعان للحفاظ على الريادة القارية

تنتظر الكرة المصرية في عام 2025، العديد من الأحداث والبطولات الهامة لمنتخب مصر الأول ومنتخبي الشباب والناشئين، إلى جانب القطبين الأهلي والزمالك.

منتخب مصر يطمح في الفوز بأمم أفريقيا 2025

“فيتو” ترصد أجندة منافسات الكرة المصرية في عام 2025 والتي يأتي على رأسها بطولة أمم أفريقيا 2025، التي تقام في المغرب، وتأهل لها منتخب مصر الأول تحت قيادة المدير الفني حسام حسن.

وأخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) اتحاد الكرة بإقامة قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 يوم السبت 27 يناير 2025، في العاصمة المغربية الرباط.

وتُقام البطولة في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 يناير 2026، بمشاركة أفضل المنتخبات الأفريقية التي تأهلت عبر التصفيات، وستشهد البطولة تنافسًا قويًّا لتحديد بطل القارة السمراء، في واحدة من أكثر النسخ المنتظرة.

ويطمح المنتخب الوطني إلى تحقيق اللقب الثامن في تاريخه، والعودة إلى ريادة القارة السمراء خاصة مع وجود قائمة من اللاعبين المميزين الذين يقدمون أداءً قويًا على المستويين المحلي والدولي.

وسيكون منتخب مصر على رأس المشاركين في أمم أفريقيا، أملا في تحقيق الحلم الغائب بالحصول على البطولة الأفريقية لأول مرة منذ 2010، علمًا أن الفراعنة توج بـ7 ألقاب من قبل.

ويشارك في أمم أفريقيا كل من: "مصر، بوركينا فاسو، الكاميرون، الجزائر، الكونغو الديموقراطية، السنغال، أنجولا، غينيا الاستوائية، كوت ديفوار، الجابون، أوغندا، جنوب أفريقيا، تونس، نيجيريا، زيمبابوي، زامبيا، مالي، جزر القمر، السودان، بنين، تنزانيا، بوتسوانا وموزمبيق".

كأس العالم للأندية بمشاركة الأهلي

أحد أهم الأحداث للكرة المصرية في 2025، سيكون كأس العالم للأندية بنظامه الجديد المكون من 32 فريقا، من بينهم النادي الأهلي.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 15 يونيو وحتى 13 يوليو من عام 2025، حيث سيكون الأهلي طرفا في مباراة الافتتاح، بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي بقيادة ليونيل ميسي، ممثل الدولة المضيفة، يوم 15 يونيو على ملعب "هارد روك".

مجموعات كأس العالم للأندية 2025

المجموعة الأولى: الأهلي - بالميراس - بورتو - إنتر ميامي.

المجموعة الثانية: باريس سان جيرمان - أتلتيكو مدريد - بوتافوجو - سياتل ساوندرز.

المجموعة الثالثة: بايرن ميونخ - بنفيكا - بوكا جونيورز - أوكلاند سيتي.

المجموعة الرابعة: فلامنجو - تشيلسي - كلوب ليون - الترجي.

المجموعة الخامسة: ريفر بليت - إنتر ميلان - مونتيري - أوراوا ريد دياموندز.

المجموعة السادسة: فلومينينسي - بروسيا دورتموند - أولسان - صنداونز.

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي - يوفنتوس - الوداد - العين.

المجموعة الثامنة: ريال مدريد - سالزبورج - الهلال - باتشوكا.

منتخب مصر يأمل في حسم تذكرة كأس العالم 2026

ينتظر منتخب مصر الأول تحت قيادة حسام حسن مواجهات حاسمة في 2025 من أجل التأهل إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2026 والمقرر إقامتها في أمريكا، حيث من المقرر أن تستمر مباريات مصر في تصفيات كأس العالم حتى شهر أكتوبر المقبل.

وفي شهر مارس المقبل، يخوض منتخب الفراعنة مواجهتين ضد إثيوبيا وسيراليون.

ويتصدر الفراعنة جدول ترتيب المجموعة الأولى بتصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم برصيد 10 نقاط (3 انتصارات وتعادل وحيد).

نهائيات أمم أفريقيا للناشئين والشباب

ينتظر منتخب الناشئين تحت 17 سنة ومنتخب الشباب تحت 20 سنة، منافسات قوية في عام 2025، حيث يشارك منتخب مصر للناشئين في نهائيات أمم أفريقيا بالمغرب، حيث ستنطلق البطولة يوم 30 مارس 2025 والمباراة النهائية 19 أبريل.

وكان منتخب مصر للناشئين توج ببطولة شمال أفريقيا تحت قيادة أحمد الكاس، وهو ما قاده للتأهل إلى النهائيات.

وعلى مستوى الشباب، يشارك منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة في كوت ديفوار من العام الجديد (الافتتاح 26 أبريل 2025 والنهائي 18 مايو).

حلم الأهلي والزمالك للاستمرار في صدارة بطولات الأندية الأفريقية

على مستوى الأندية يطمح ممثلو مصر في البطولات القارية على رأسهم الأهلي والزمالك، الاستمرار في تصدر فرق قارة أفريقيا، بعدما توج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا في العام الماضي، كما حصد الزمالك لقب الكونفيدرالية الأفريقية في 2024.

وفي العام الحالي يشارك الأهلي وبيراميدز في منافسات دولار المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، فيما يشارك الزمالك والمصري في الكونفيدرالية الأفريقية.

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