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رياضة

موعد قرعة أمم أفريقيا 2025

امم افريقيا
امم افريقيا

يترقب الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني قرعة بطولة الامم الافريقية 2025 والتى تقام فى المغرب وذلك بعد تأهل الفراعنة رسميًّا الى البطولة.

وأخطر  الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) اتحاد الكرة بإقامة قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 يوم السبت 27 يناير 2025، في العاصمة المغربية الرباط.

تُقام البطولة في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 إلى 14 يناير 2026، بمشاركة أفضل المنتخبات الأفريقية التي تأهلت عبر التصفيات، وستشهد البطولة تنافسًا قويًّا لتحديد بطل القارة السمراء، في واحدة من أكثر النسخ المنتظرة.

ويطمح  المنتخب الوطني إلى تحقيق اللقب الثامن في تاريخه، خاصة مع وجود قائمة من اللاعبين المميزين الذين يقدمون أداءً قويًا على المستويين المحلي والدولي.
 

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حسام حسن منتخب مصر أبطال أمم أفريقيا

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