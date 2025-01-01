18.7 مليار جنيه استثمارات "الكهرباء" لخدمة 42 مليون مشترك في 2024 (إنفوجراف)

نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدًا تحت عنوان (18.7 مليار جنيه استثمارات القابضة للكهرباء لخدمة 42 مليون مشترك في 2024).

استثمارات الشركة القابضة للكهرباء في 2024

واستعرض المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المجمعة للشركة وشركاتها التابعة خلال العام المالي 2023 /2024، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ استثمارات بالشركة القابضة وشركاتها التابعة هذا العام بنحو 18.7 مليار جنيه، وعدد المشتركين بلغ 42 مليون مشترك بنسبة تطور 3.19% عن العام السابق منهم نحو 18.1 مليون مشترك لديهم عدادات مسبقة الدفع بنسبة 43% من إجمالي عدد المشتركين.





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