مصدر لبناني: لا قدرة لحزب الله على مواجهة عسكرية جديدة مع إسرائيل

قال مصدر مقرب من حزب الله إن الجماعة اللبنانية لا قدرة لها على إعادة تنظيم صفوفها في جنوب لبنان، والدخول بمواجهة عسكرية جديدة مع إسرائيل.

وأوضح المصدر في تصريحات صحفية أن غالبية العناصر المقاتلة كانت تنتمي إلى قرى وبلدات جنوب الليطاني، وهم إما سقطوا خلال المواجهات، وإما توزعوا على باقي المناطق بعيدًا عن جنوب لبنان، في ظل استحالة تواجدهم في مناطق شمال الليطاني، لرفض البيئة الحاضنة التورط في حرب جديدة بعد الدمار الكبير الذي أحدثته الحرب الأخيرة.

وقبل وقت سابق من اليوم أكد حزب الله اللبناني، اليوم الأربعاء، أنه استعاد عافيته ولديه من الإمكانات ما يجعله أقوى داعيا الدولة اللبنانية لمتابعة ملف وقف إطلاق النار.

حزب الله: استعدنا عافيتنا وسنصبح أقوى

وقال أمين عام الحزب نعيم قاسم إن "المقاومة مستمرة واستعادت عافيتها ولديها ما يمكنها أن تصبح أقوى".

وأضاف في كلمة خلال المؤتمر الدولي الرابع لتكريم العلامة محمد تقي مصباح يزدي في طهران:"أثبتنا بالمقاومة أننا لم نمكن العدو من أن يتقدم والآن فرصة للدولة اللبنانية لتثبت نفسها بالعمل السياسي".

تضحيات كبيرة بسبب العدوان الإسرائيلي على لبنان

واعتبر قاسم أن الاعتداء الذي حصل على جنوب لبنان هو اعتداء على الدولة والمجتمع الدولي، مشيرا إلى أن دولة اللبنانية هي المسؤولة عن متابعة وقف إطلاق النار مع لجنة تنفيذ الاتفاق.

وتابع: قدمنا تضحيات كبيرة بسبب العدوان الإسرائيلي على لبنان، لكن المقاومة صمدت.

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