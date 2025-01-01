الأربعاء 01 يناير 2025
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خارج الحدود

53 شهيدًا ومصابًا، جيش الاحتلال يرتكب مجزرتين جديدتين في غزة

ضحايا العدوان الإسرائيلي
ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، فيتو

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، في بيان اليوم الأربعاء، أن جيش الاحتلال ارتكب مجزرتين في القطاع خلال الـ 48 ساعة الماضية، وصل منها إلى المستشفيات 12 شهيدًا و41 مصابًا.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 


وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانها اليوم الأربعاء: إن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 ارتفع إلى 45 ألفًا و553 شهيدًا و108 آلاف و379 مصابًا.

وفي السياق ذاته قال مكتب الإعلام الحكومي في غزة، اليوم الأربعاء،: إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت 1091 رضيعًا فلسطينيًّا منذ 7 أكتوبر 2023 بينهم 238 ولدوا واستشهدوا خلال حرب الإبادة المستمرة على القطاع.

مجازر جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة 

وفي وقت سابق حذر مجلس الوزراء الفلسطيني من اتساع دائرة المجاعة في قطاع غزة وتصاعد أعداد الوفيات وتحديدًا الأطفال، جراء البرد الشديد والأمطار الغزيرة والرياح العاتية التي اقتلعت خيام النازحين وفاقمت معاناتهم في ظل ظروف النزوح الصعبة، واستمرار نسف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمربعات السكنية.

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مظاهرات في أوروبا تنديدًا بالحرب على غزة

ودعا مجلس الوزراء المجتمع الدولي إلى سرعة التدخل العاجل لرفع المعاناة عن أبناء الشعب الفلسطيني، وتطبيق القرارات الأممية الداعية إلى وقف الإبادة في غزة وتسريع دخول المساعدات المنقذة للحياة.

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