الأربعاء 01 يناير 2025
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صحة ومرأة

طريقة عمل مكرونة بشاميل، لغداء شهي مميز مع أول السنة

مكرونة بشاميل
مكرونة بشاميل

طريقة عمل مكرونة بشاميل، مع بداية السنة من الوصفات المناسبة، فلازالت الميزانية تسمح بعمل الأكلات التي تحتوي على اللحوم والفراخ، وبشكل خاص تلك الأكلة المحببة للجميع.

 

وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل مكرونة بشاميل في البيت، بنفس طريقة المحلات، بتكاليف أقل، وطعم مميز، ولن تضطري لشرائها من المطاعم مرة أخرى.

 

مكونات عمل مكرونة بشاميل بوصفة المحلات
 

مكرونة فرن مسلوقة
400 جرام من اللحم العصاج
ملح وفلفل 
بابريكا
كسبرة ناشفة
بصل
فلفل رومي
مغلف من صوص البشاميل
ربع كوب جبنة موتزاريللا
3 أكواب لبن حليب

البشاميل الكريمي
البشاميل الكريمي

طريقة عمل مكرونة بشاميل احترافية:

في طاسة يوضع القليل من الزيت، ويضاف له البصل مقطع صغيرا، وكذلك الفلفل الرومي، ويشوح، ثم يضاف له كمية اللحم المفروم، والتوابل، حتى تماما الطهي.
في وعاء يوضع الحليب، ويضاف له مغلف صوص البشاميل، ويقلب جيدا، حتى يغلظ قوامه.
يضاف ربع مقدار صوص البشاميل إلى المكرونة المسلوقة، ويقلب جيدا.
في صينية فرن نوزع نصف كمية المكرونة، ثم نوزع عليها كمية العصاج، وثم نوزع بقية كمية المكرونة.
نوزع كمية صوص البشاميل على وجه المكرونة، ثم نوزع الجبنة الموتزاريللا.
تخبز في فرن متوسط الحرارة لمدة ساعة، وتقدم ساخنة.

 

طريقة عمل طاجن المكرونة بالفراخ
 

طريقة عمل طاجن المكرونة بالفراخ، من الوصفات سريعة التحضير لوجبة الغداء، والتي يمكنها أن توفر بشكل كبير في الميزانية، فأسعار طاجن المكرونة بالفراخ في المطاعم أصبحت غالية بشكل كبير، لا يناسب ميزانية الكثير من الأسر، في حين أنها من الأكلات التي يعشقها الكثيرين.

 

والحل المثالي لهذه المعادلة الصعبة، هو تعلم ست البيت طريقة عمل طاجن المكرونة بالفراخ في البيت، فهي سهلة التحضير، وموفرة بشكل كبير، ويمكن إجادة عملها بكل سهولة.


وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل طاجن المكرونة بالفراخ في البيت، بنفس طريقة المحلات، بتكاليف أقل، وطعم مميز، ولن تضطري لشراءها من المطاعم مرة أخرى.

مكرونة فرن بالفراخ
مكرونة فرن بالفراخ

مكونات عمل طاجن المكرونة بالفراخ

مكرونة فرن مسلوقة
400 جرام من الفراخ المفرومة
ملح وفلفل 
بابريكا
كسبرة ناشفة
بصل
فلفل رومي
مغلف من صوص البشاميل
ربع كوب جبنة موتزاريللا
3 اكواب لبن حليب

 

طريقة عمل طاجن المكرونة بالفراخ

في طاسة يوضع القليل من الزيت، ويضاف له البصل مقطع صغيرا، وكذلك الفلفل الرومي، ويشوح، ثم تضاف له كمية الفراخ، والتوابل، حتى تمام الطهي.
في وعاء يوضع الحليب، ويضاف له مغلف صوص البشاميل، ويقلب جيدا، حتى يغلظ قوامه.
يضاف ربع مقدار صوص البشاميل إلى المكرونة المسلوقة، ويقلب جيدا.
في صينية فرن نوزع نصف كمية المكرونة، ثم نوزع عليها كمية الفراخ، وثم نوزع بقية كمية المكرونة.
نوزع كمية صوص البشاميل على وجه المكرونة، ثم نوزع الجبنة الموتزاريللا.
تخبز في فرن متوسط الحرارة لمدة ساعة، وتقدم.

 

طريقة عمل الكوسة بالبشاميل

الكوسة بالبشاميل
الكوسة بالبشاميل

طريقة عمل الكوسة بالبشاميل، من الأكلات التي أصبحت شهيرة على السفرة المصرية، والتي دائما ما ترتبط  بالعزومات، والمناسبات، وتحاول كل ست بيت أن تتعلم طريقة عمل الكوسة بالبشاميل على أصولها، لتقدمها في العزومات، والمناسبات المختلفة.

 

طريقة عمل الكوسة بالبشاميل
وتقدم الشيف آسيا، طريقة عمل الكوسة بالبشاميل، بخطوات بسيطة، ونتيجة مذهلة.


مدة التحضير: ١٥ دقيقة
مدة الطهي: ٢٥ دقيقة

تكفي لـ: ٦ اشخاص
مكونات الكوسة بالبشاميل
٦ حبات كوسة، مقطعة شرائح
حبتين طماطم مقشرة ومقطعة مكعبات
ربع كوب بقدونس مفروم
كوب عصير طماطم
ملعقتين كبيرتين صلصة طماطم
ملعقتين كبيرتين زيت
٤ فصوص ثوم، مفروم
كوبين صلصة بشاميل
ملح وفلفل
ملعقة صغيرة بابريكا
نصف ملعقة صغيرة زنجبيل
كوب جبنة موتزاريلا
مكعب مرق دجاج ماجي

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خطوات تحضير الكوسة بالبشاميل
يشوح الثوم بالزيت، ثم يضاف الطماطم والعصير والصلصة.
يقلب الكل جيدا، ثم يبهر بالبهارات والبقدونس
تضاف الكوسة ويقلب الكل تقليبة سريعة، ويرفع على النار.
تسكب الكوسة بقالب الفرن، ثم تغطى بصلصة البشاميل
يرش الوجه بالجبن الموتزاريلا، ثم تخبز في فرن حار مدة ٢٥ دقيقة الى ان تأخذ اللون الذهبي
تقدم ساخنة بالهنا والشفا.

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