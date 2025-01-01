الأربعاء 01 يناير 2025
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حوادث

تفريغ كاميرات المراقبة بواقعة المتهمين بانتحال صفة رجال الشرطة

حبس متهمين
حبس متهمين

أمرت النيابة العامة، بتفريغ كاميرات المراقبة بواقعة المتهمين بانتحال صفة رجال الشرطة وتصوير مشهد تمثيلي يزعم التعدي على متهمين وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

 

انتحال صفة رجال الشرطة وتصوير مشهد تمثيلي للتعدي على متهمين 

وتابعت أجهزة وزارة الداخلية، تداول بعض مقاطع الفيديو عبر إحدى الصفحات الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي تتضمن مشاهد تمثيلية يظهر خلالها صاحب الصفحة وبصحبته 3 آخرين أثناء قيامهم بأدوار أفراد شرطة ومتهمين يتعرضوا للضرب.

 

وتمكنت الأجهزة الأمنية، ضبط صاحب الصفحة والثلاثة الظاهرين معه فى مقاطع الفيديو، أقروا بقيامهم بتصوير مقاطع الفيديو ونشرها بهدف زيادة أعداد المتابعين وتحقيق نسب مشاهدة مرتفعة وأرباح مادية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.

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أجهزة وزارة الداخلية الداخلية النيابة العامة انتحال صفة رجال الشرطة تفريغ كاميرات المراقبة كاميرات المراقبة

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