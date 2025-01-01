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محافظ الإسكندرية يشهد اصطفاف معدات مُجابهة الأزمات والكوارث

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يشهد اصطفاف معدات مُجابهة الأزمات والكوارث

شهد الفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية اليوم، اصطفاف مُعدات المحافظة الخاصة بمجابهة الأزمات والكوارث، وذلك بمقر ديوان عام محافظة الإسكندرية، وذلك بحضور نائب المحافظ والسكرتير العام، والسكرتير العام المساعد للمحافظة، والمستشار العسكري للمحافظة ورؤساء الأحياء ومدير إدارة العلاقات العامة وجميع الجهات التنفيذية المعنية.

 

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وأكد محافظ الإسكندرية أن هذا الاصطفاف يأتي بهدف اتخاذ التدابير اللازمة التي تضمن جاهزية المحافظة للتعامل مع أي أحداث أو أزمات طارئة من خلال مراجعة جاهزية كافة المُعدات للسيطرة على أي أزمة أو كارثة طبيعية ومجابهة التغييرات المُناخية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي،  بالاستعداد الكامل لإدارة الأزمات والكوارث، وربط مراكز الأزمات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

وفي هذا السياق، أوضح الفريق أحمد خالد حسن، أن إجمالي عدد معدات المحافظة يبلغ 1250 مُعدة هندسية ذات طبيعة خاصة ومركبة مجهزة وناقلة، تتضمن (مُعدات الصرف الصحي، ومُعدات شركة مياه الشرب، والمُعدات الهندسية للأحياء، ومُعدات شركة الكهرباء، وسيارات الإسعاف).

وأضاف محافظ الإسكندرية أن هناك أطقم فنية مُدربة في مختلف القطاعات على استخدام تلك المُعدات للتعامل الفوري والتدخل السريع بالمناطق المتضررة، لافتًا إلى أنه تم تنفيذ عدة سيناريوهات للتعامل مع نقاط تجمع الأمطار بالمحافظة خلال النوات الماضية.

وبلغ إجمالي المعدات المصطفة اليوم  أمام مبنى ديوان عام المحافظة 250 معدة، كالتالي: ( 80 معدة خاصة بالصرف الصحي تعمل على الاسهام في عمليات تطهير مواقع منظومة الصرف الصحي، وسحب تجمعات مياه الأمطار أثناء النوات، مع الجاهزية لتنفيذ أي مهمة طبقًا للتغييرات المُناخية، بالإضافة إلى 60 معدة لمياه الشرب مُجهزة لنزح المياه، و50 معدة تابعة لشركة توزيع الكهرباء تستخدم لتأمين وتوفير الاحتياجات اللازمة من الكهرباء للمنشآت الهامة، مثل: المستشفيات، ومحطات الصرف الصحي، ومحطات المياه، وكذلك 20 عربة اسعاف مجهزة لنقل الحالات الطارئة وغير الطارئة، بمعدل متوسط (400 – 430) بلاغًا يوميًا، وفي حالة الأزمات يتم رفع معدل التشغيل بنسبة 100%، بالإضافة إلى 40 مُعدة هندسية بالأحياء مهمتها فتح الطرق في حالة انهيار عقارات، وازالة أي معوقات على الطرق الرئيسية والسريعة، والعمل بالمواقع غير المُمهدة، والتدخل لرفع التراكمات الخاصة بأعمال الردم والإزالات).

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الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية الازمات والكورث

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