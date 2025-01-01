مصر تستلم الشريحة الأولى من تمويل الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو (بث مباشر)

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء: إن مصر استلمت الشريحة الأولى من تمويل الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو، والتي تم دخولها إلى البنك المركزي يوم الجمعة الماضية.

وأوضح مدبولي أن العام الماضي كان شديد الصعوبة، حيث شهد تحديات داخلية وعالمية، لكن الدولة المصرية استطاعت تجاوز هذه التحديات بنجاح.

وتابع رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، أن الدولة نجحت أيضًا في سداد 39 مليار دولار من التزاماتها المالية، مؤكدًا أن هناك خططًا واضحة لاستكمال سداد باقي التزاماتها المستقبلية.

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