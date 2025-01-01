الأربعاء 01 يناير 2025
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البابا تواضروس يلتقي أساقفة العموم ووكيل البطريركية بالإسكندرية

البابا تواضروس الثانى
البابا تواضروس الثانى خلال اللقاء

استقبل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية  في المقر البابوي بالإسكندرية اليوم الأربعاء الآباء أساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية،  الأنبا باڤلي (قطاع المنتزه) والأنبا إيلاريون (قطاع غربي الإسكندرية) والأنبا هرمينا (قطاع شرقي الإسكندرية) والأب القمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية.

 

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شهد اللقاء بحث عدد من الموضوعات والخطط المتعلقة بالخدمة، والعمل الرعوي بالإسكندرية.

 كان البابا تواضروس الثاني، أدى صلوات رأس العام الميلادي ٢٠٢٥ في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، وتفقد  مجسم للمذود تم تجهيزه في فناء الكاتدرائية وأبدى إعجابه به مشجعًا الفريق الذي تولى تصميمه وتنفيذه.

بدأت الصلوات بصلاة نصف الليل، تلاها تسابيح كيهكية تخللها كلمات للآباء أساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، الأنبا باڤلي، والأنبا إيلاريون، والأنبا هرمينا. 

 

 وألقى قداسة البابا تواضروس بعد اختتام التسبحة كلمة وجه فيها تهنئة ببدء العام الجديد ٢٠٢٥ لافتًا إلى أنه “يتميز بأن به يكتمل الربع الأول من القرن الحادي والعشرين”.

وعقب انتهاء البابا تواضروس الثانى  بكلمات عميقة لأجل سلام العالم ولأجل أن تسود الطمأنينة في كل مكان، بدأت بعد ذلك صلوات القداس الإلهي لأول أيام العام الميلادي الجديد.

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البابا تواضروس الثاني الاسكندرية الأنبا باڤلى والأنبا إيلاريون والأنبا هرمينا القمص أبرآم إميل

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