الإحصاء: 87 % من المهاجرين المصريين غادروا البلاد لأسباب اقتصادية

رصدت دراسة حديثة أعدها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء “ أسباب وآثار هجرة المصريين بالخارج سواء كانت ايجابية أو سلبية، وحجم تحويلات المصريين بالخارج كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي، كما تطرقت الدراسة إلى وضع مقترح لاستراتيجية لتفعيل دور المصريين بالخارج في دعم قوى الدولة المصرية.

وجاء ذلك خلال دراسة ” استراتيجية مقترحة لتفعيل دور المصريين بالخارج في دعم قوى الدولة الشاملة " أعلنت اليوم الاربعاء

وفيما يلي عرض لأهداف وأهم نتائج هذه الدراسات:

1- تشير تقديرات وزارة الخارجية المصرية الى ان عدد المصريين المهاجرون بالخارج قد بلغ (11,08 مليون) مهاجر في عام 2022.

2- يعد المسح القومي للهجرة الدولية في عام 2013 من أبرز المسوح التي رصدت اسباب هجرة المصريين للخارج حيث وجد أن (87٪) من المهاجريــن قد هاجــروا لأســباب اقتصادية، و(10٪) هاجــروا لأســباب اجتماعية (النســاء للزواج من ذكور يقيــمون بالخــــارج)، و(3٪) لأســباب أخــرى.

أهم الأسباب الدافعة لهجرة المصريين للخارج هي اسباب اقتصادية وتتمثل في " تحسين مستوى المعيشــة" بنسبة (34٪)،"الدخــل في مصــر غــير كافي" بنسبة (25٪)، ونقص فــرص العمالة المتاحــة بنسبة (12٪).

حجم التحويلات المالية للمصريين بالخارج 22,1 مليار دولار

3- تمثل تحويلات المصريين بالخارج أحد المصادر الهامة للنقد الأجنبي؛ حيث تشير بيانات البنك المركزي المصري الى أن حجم التحويلات المالية بلغ (22,1 مليار دولار) بما يمثل (7,07%) من الناتج المحلى الإجمالي عام ( 2022/2023).

4- ولتحديد أهمية دور المصريين بالخارج في دعم قوى الدولة الشاملة ومجالات وآليات الاستفادة من هذا الدور، تم إعداد استبيان لهذا الغرض وقد شارك فى الاستبيان عدد (50) خبير (52% ذكور - 48% اناث)، وعدد سنوات الخبرة أكثر من(10 سنوات)، و90% منهم من مصر، فى حين أن 10% (خبراء من جنسيات مختلفة (الاردن، السعودية، الكويت، الامارات، سلطنة عمان)، وكان من أهم نتائج هذا الاستبيان ما يلى:



- أفاد 80% (من الخبراء ان هجرة المصريين بالخارج تعود بالنفع عليهم، فى حين أفاد 20% بأن تواجدهم بالخارج غير ذي جدوى او نفع على البلد.



- أفاد (34%)من الخبراء أن السياحة أحد اهم الانشطة التي يمكن للمصريين المتواجدين بالخارج الاسهام فيها، ثم نشاط التشييد والبناء بنسبة )14%(، ثم الطاقة النظيفة والمستدامة (12%)، ثم النقل والتخزين (12%).



أكد (40%) من الخبراء الى ان التحويلات المالية للمصريين المتواجدين بالخارج تكون مفيدة للدولة عندما تستخدم لبدء مشاريع غير زراعية فى مجال الصناعة او الخدمات، فى حين يرى )30%( انها تكون مفيدة عندما تستخدم فى دفع تكاليف التعليم والتدريب لأفراد الأسرة لأن ذلك يساهم على الارتقاء بالخصائص التعليمية لأفراد أسرة المهاجر والذى بدوره سينعكس على الدولة بشكل غير مباشر، فى حين يرى 16% من الخبراء ان التحويلات المالية تكون مفيدة عندما تستخدمها اسرة المهاجر فى تلبية احتياجاتهم من غذاء وملبس وسلع، لأن هذا يحرك عجلة العرض والطلب فى السوق المصري، فى حين رأى 10% ان التحويلات تكون مفيدة عندما تستخدم فى شراء منزل أو سكن جديد لأفراد اسرة المهاجر.

ولقد جاءت تلك الدراسة في العدد رقم (108) من المجلة النصف سنوية (السكان - بحوث ودراسات) ويشمل هذا العدد عدة دراسات تحليلية هي:استراتيجية مقترحة لتفعيل دور المصريين بالخارج في دعم قوى الدولة الشاملة- أثر جودة التعليم على التنمية البشرية المستدامة في مصر- المعاملة الوالدية وعلاقتها بأساليب الضبط السلوكي للأطفال.الاقتصاد غير الرسمي في مصر.

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