الأربعاء 01 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

تكليف من وزير الإسكان بشأن مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم

وزير الاسكان شريف
وزير الاسكان شريف الشربيني

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مساء أمس الثلاثاء، بمقر الوزارة، مع مسئولى شركات المقاولات العاملة ومسئولي مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم، فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، وذلك بعد عودته من الجولة التفقدية بمدينة سانت كاترين، وبحضور مسئولى الوزارة، والجهاز المركزى للتعمير، واستشاري المشروع.

وأكد وزير الإسكان، أن مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم، فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، تتم متابعته بشكل مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويهدف لتطوير الموقع الفريد من نوعه على مستوى العالم، والذى تجلى فيه المولى عز وجل، من أجل تهيئة الموقع وإتاحته للزوار من جميع أنحاء العالم، فالتطوير يعمل على حماية وتحسين المنطقة، وتنميتها بشكل متزن، والحفاظ على البيئة الطبيعية، والتراث اللذين تتميز بهما المنطقة، من أجل إظهار الموقع وإبرازه بالشكل الذى يليق بتفرده على مستوى العالم.

وخلال الاجتماع، تابع المهندس شريف الشربيني، البرامح الزمنية التفصيلية الخاصة بكل شركة للانتهاء من مختلف مكونات المشروع، مجددًا توجيهه بتكثيف أعداد العمالة والمعدات، وضغط معدلات التنفيذ، والالتزام الصارم بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من المشروع، والتنسيق الكامل بين جميع الأطراف العاملة بالمشروع لسرعة إنهاء الأعمال.

وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أنه خلال زيارته الأخيرة لمشروع موقع التجلي الأعظم، تم رصد تأخر معدلات التنفيذ الخاصة بالفندق الجبلي، وتأخر في أعمال التشطيبات الداخلية، بجانب تأخر الأعمال بالنزل البيئي عن الأداء المطلوب، مشيرا إلى أنه لابد من دفع عجلة العمل من الشركة المنفذة خلال 10 أيام بحيث يتم العمل بمختلف المواقع بالنزل البيئي، موجهًا بأن يكون هناك تقدم بالأعمال خلال أسبوع مع زيادة العمالة وزيادة الاهتمام بأعمال الزراعة وتنسيق الموقع، بجانب تكثيف العمل بالمسجد بالبلدة التراثية والانتهاء من الأعمال بمنطقة الزيتونة أيضًا.

ووجه المهندس شريف الشربيني، في هذا الصدد بإعداد تقرير أسبوعي للمتابعة الدورية للأعمال الجارية بالمشروع، واستعراض آلية التقييم التي يتم العمل بها بمختلف جوانبه.

من جانبهم، أكد ممثلو الشركات العمل على زيادة أعداد العمالة والمعدات لدفع عجلة العمل، ووضع خطط واضحة لتيسير عملية المتابعة لجميع الأعمال والتقدم الملحوظ في أعمال كل شركة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الاسكان والمرافق التجلي الأعظم فوق أرض السلام التجلي الاعظم
ads

الأكثر قراءة

4274 جنيهًا لهذا العيار، ارتفاع أسعار الذهب في أول أيام 2025

الزمالك يستعد للإعلان عن تجديد عقد زيزو

أسعار الفاكهة اليوم، الفراولة تتراجع 8 جنيهات في سوق العبور

أخبار مصر: زيادة أسعار الزيت وجبنة دومتي ونسكافيه، زواج مصطفى شعبان، حريق بمحافظتين بداية 2025، تطورات جديدة بواقعة نجل القرضاوي

"تم إيقاف حسابك البنكى يرجى الاتصال".. ضبط عصابة موظفى البنوك المزيفة فى المنيا

انخفاض أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 1 يناير 2025

مدبولي: معدل نمو الاقتصاد المصري وصل إلى 3.5% في الربع الأول من العام المالي

12 تريليون جنيه مجمدة، خبير اقتصادي يوجه رسالة للحكومة بشأن الشقق المُغلقة

منوعات

المزيد

حادث دهس يوقع ضحايا بين ضباط الشرطة بنيوزيلندا

انهيار جليدي يدمر جرافة أثناء تنظيف طريق في تركيا

تراشق بالبيض والطحين، طريقة غريبة لاحتفالات الإسبان بآخر أيام العام (صور)

خبيرة أبراج تكشف مصير كهربا وشيكابالا وحظوظ الأهلي والزمالك في 2025 ومفاجأة عن الخطيب

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 1 يناير 2025

أسعار الفاكهة اليوم، الفراولة تتراجع 8 جنيهات في سوق العبور

أسعار الفراخ البيضاء ترتفع 3 جنيهات في أول أيام 2025

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

صلاح على القمة.. أكثر اللاعبين للتمريرات الحاسمة في الدوريات الكبرى لأوروبا لعام 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الصيام تطوعًا في رجب وشعبان دون غيرهما؟ دار الإفتاء تجيب

من تفسير محمد سيد طنطاوي، جزاء مصاحبة النبي والجهاد معه

احذر، أخطاء شائعة يقع فيها المصلون قد تبطل الصلاة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية