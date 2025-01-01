لأول مرة اختيار سيدة رئيسًا شرفيًّا لنقابة اتحاد الكتاب

وافق مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر أمس على اختيار الكاتبة وعضو مجلس الشيوخ فريدة النقاش، رئيسًا شرفيًّا فخريًّا للنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر هذا العام 2025.

وقال الدكتور علاء عبد الهادي الأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب ورئيس مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، في تصريحات صحيفة: إن اختيار “النقاش” رئيسًا شرفيًّا للنقابة يأتي في إطار السنة التي اقترحناها ووافقت عليها الجمعية العمومية، لتكريم كبار مثقفي مصر ومفكريها ومبدعيها من أعضاء الجمعية العمومية”.

وأشار إلى أن الرئاسة الفخرية للنقابة لمدة عام واحد، وأن أول رئيس فخري للنقابة، كان الكاتب والمفكر الكبير نجيب محفوظ بالإضافة إلى أن هناك عدد من كبار مفكري مصر كانوا رؤساء شرفيين ومنهم العلامة الدكتور حسين نصار، والمبدع صنع الله إبراهيم، والمبدع بهاء طاهر، والدكتور عوني عبد الرؤوف، والدكتور يوسف نوفل، والشاعر محمد إبراهيم أبو سنة، والدكتور محمد عبد المطلب.

مجلس نقابة كتاب مصر يختار فريدة النقاش رئيسًا شرفيًا للنقابة

وأعلن نقيب اتحاد كتاب مصر أن اختيار الكاتبة فريدة النقاش رئيسًا شرفيًّا للنقابة لهذا العام يعد أول مرة يتم فيه اختيار امرأة لهذا المنصب وهي عضو بمجلس الشيوخ وعضو بالنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر.

وأكد أن اجتماع مجلس إدارة النقابة أمس حضره أعضاء ورؤساء ١١ نقابة فرعية وتم الموافقة على تعديل اللائحة التنظيمية لقانون النقابة والتأكيد على وقوف مجلس إدارة النقابة والنقابات الفرعية يدًا واحدة للمحافظة علي مقدراتها ومقارها ضد أي تغول على حقوقها، وثمن المجتمعون خلال الاجتماع المكانة التي وصلت اليها النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، من خلال نشاطها الفكري والثقافي على المستويين المصري والعربي.

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