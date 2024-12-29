تفاصيل أول كتاب مصور بالكامل لبيوت العبادة المسيحية فى مصر

طرح المركز القومي للترجمة نسخ جديدة من كتاب الكنائس فى مصر، ويأتي الإصدار من تأليف جودت جيرل، كارولين لودڤيج وجبرترود ڤان لوون.

ويأتي كتاب «الكنائس فى مصر»، يحوى الكتاب ثلاثون ألف صورة ملونة ويتضمن أحدث البحوث التى شملت نطاقًا جغرافيًا واسعًا، يغطى المواقع القبطية فى جميع أنحاء البلاد، من الكنائس القبطية فى مصر القديمة إلى الكنائس فى أديرة وادى النطرون والبحر الأحمر وصعيد مصر، وكذلك الكنائس المرتبطة برحلة العائلة المقدسة إلى مصر، تساعد الفصول التمهيدية التى تحكى عن تاريخ المسيحية فى مصر، وعن معمار الكنيسة القبطية واللوحات الجدارية القبطية القراء على تقديم وفهم التراث المعمارى والثقافى والفنى للكنيسة القبطية فى مصر.

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