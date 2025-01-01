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حوادث

تجديد حبس المتهم بالنصب على المواطنين الراغبين في شراء وحدات سكنية بالجيزة

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة تجديد حبس المتهم بالنصب على المواطنين الراغبين في شراء وحدات سكنية تابعة لإحدى الجهات الحكومية،15 يوما علي ذمة التحقيق

القبض علي المتهم بالاحتيال على عدد من المواطنين

وأسفرت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة عن قيام المتهم بإنشاء شركة مقاولات وهمية، والإعلان عن نشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعرض وحدات سكنية مزعومة للبيع.

وتمكن المتهم من الاحتيال على عدد من المواطنين، واستولى على مبالغ مالية منهم مقابل عقود مزورة تخصيص وحدات سكنية لهم. 

وبعدها، أغلق مقر الشركة واختفى عن الأنظار، وبعد تقنين الإجراءات، تم إعداد الأكمنة اللازمة وضبط المتهم وعثر بحوزته على عدة عقود فارغة البيانات لبيع وحدات سكنية، وأكلاشيه خاص بالشركة، بالإضافة إلى عدد من بطاقات الدفع الإلكتروني من بنوك مختلفة، وجهازي حاسب آلي يحتويان على دلائل تؤكد تورطه في النشاط الإجرامي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وعرضه على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

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بمحكمة الجيزة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة النيابة العامة

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