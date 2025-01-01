الأربعاء 01 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

انطلاق قافلة طبية بحي شرق الإسكندرية

حى شرق بالإسكندرية
حى شرق بالإسكندرية

 قامت الأجهزة التنفيذية بحى شرق بمحافظة الإسكندرية اليوم، بالتعاون والتنسيق مع منطقة شرق الطبية لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية " بداية جديدة لبناء الإنسان " والتى تهدف لتنمية وتطوير ورفع الوعي المجتمعي بالخدمات الصحية والصحة العامة للفرد، بالإضافة لتحقيق العدالة الاجتماعية ورفع المستوي الخدمى والطبي.

تنمية المشروعات: تقديم تمويلات بقيمة 1.5 مليار جنيه لـ 18500 مشروع خلال 2024

محاضرة فنية من جروس للاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة المصري

ويأتى ذلك لاستكمال فعاليات مبادرة الصحة ادارة شرق الطبية تحت شعار انزل وشارك واطمن  لموظفي الحي والمواطنين المترددين على المركز التكنولوجي، وشملت القافلة قياس ضغط وتحليل سكر واعتلال كلوي وتحاليل أورام  سرطانية والأمراض المزمنة، وتقديم مشورة لصحة المرأة، وذلك فى تمام الساعة التاسعة حتى الساعة الثانية ظهرا  لعمل التحاليل الآتية وتحليل سكر وقياس ضغط ( ١٣) والكشف عن الأورام السرطانية (٩) وحملة الإقلاع عن التدخين (٤) وصحة مرأة (٥).
 

 

وياتى ذلك على هامش اليوم الطبي تم تقديم التوعية الصحية والتعريف بالمبادرات الطبية الرئاسية للاهتمام بصحة الفرد" ونصائح إرشادية توعوية للإقلاع عن التدخين للمترددين على المركز التكنولوجي وموظفي الحى.

وجاء ذلك بحضور  فعاليات اليوم لمبادرة ١٠٠ يوم صحة دكتورة  سماح عبد الحميد أسنان من وحدة صحة كيروسيز بالسيوف والفريق الطبي المرافق لها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حى شرق بالاسكندريه المهندسة نهى خليفة قافلة طبية الفريق أحمد خالد

مواد متعلقة

22 مليار دولار مساعدات عسكرية أمريكية لإسرائيل منذ عملية طوفان الأقصى

أسامة ربيع: قناة السويس ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي

تنمية المشروعات: تقديم تمويلات بقيمة 1.5 مليار جنيه لـ 18500 مشروع خلال 2024
ads

الأكثر قراءة

أول تعليق لمدبولي بشأن فرض ضرائب على التيلفون المحمول

9 قرارات عاجلة لرئيس الوزراء اليوم، تعرف عليها

نهائي محتمل.. مواعيد مباريات ريال مدريد في شهر يناير 2025 (انفوجراف)

رئيس الوزراء يكشف موعد افتتاح المتحف المصري الكبير

الإحصاء: 87 % من المهاجرين المصريين غادروا البلاد لأسباب اقتصادية

أسعار الفاكهة اليوم، الفراولة تتراجع 8 جنيهات في سوق العبور

توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 1 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيًّا ومهنيًّا وصحيًّا

عمومية الأطباء تثير خلافا باجتماع «صحة النواب» وسط مطالب بإلغائها

منوعات

المزيد

مقطع مرعب، أمريكي كاد يقتل نفسه بلدغة أفعى سامة ليصبح مشهورًا (فيديو)

51 درجة تحت الصفر، تحذير من برد قارس في مدينة روسية (فيديو وصور)

توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 1 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيًّا ومهنيًّا وصحيًّا

توقعات الأبراج 2025، رسائل ومفاجآت في انتظار مواليد هذه الأبراج

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو السكر بالمحلات اليوم الأربعاء 1 يناير

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الأربعاء 1 يناير

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الأربعاء 1 يناير 2025

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 1 يناير 2025

المزيد

انفوجراف

نهائي محتمل.. مواعيد مباريات ريال مدريد في شهر يناير 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ركوب القطار في المنام وعلاقته بمواجهة التحديات وحل المشاكل

منها مضر والأصم، أسماء شهر رجب وفضائله والأعمال المستحبة فيه

ما حكم الصيام تطوعًا في رجب وشعبان دون غيرهما؟ دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية