انطلاق قافلة طبية بحي شرق الإسكندرية

قامت الأجهزة التنفيذية بحى شرق بمحافظة الإسكندرية اليوم، بالتعاون والتنسيق مع منطقة شرق الطبية لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية " بداية جديدة لبناء الإنسان " والتى تهدف لتنمية وتطوير ورفع الوعي المجتمعي بالخدمات الصحية والصحة العامة للفرد، بالإضافة لتحقيق العدالة الاجتماعية ورفع المستوي الخدمى والطبي.

ويأتى ذلك لاستكمال فعاليات مبادرة الصحة ادارة شرق الطبية تحت شعار انزل وشارك واطمن لموظفي الحي والمواطنين المترددين على المركز التكنولوجي، وشملت القافلة قياس ضغط وتحليل سكر واعتلال كلوي وتحاليل أورام سرطانية والأمراض المزمنة، وتقديم مشورة لصحة المرأة، وذلك فى تمام الساعة التاسعة حتى الساعة الثانية ظهرا لعمل التحاليل الآتية وتحليل سكر وقياس ضغط ( ١٣) والكشف عن الأورام السرطانية (٩) وحملة الإقلاع عن التدخين (٤) وصحة مرأة (٥).



وياتى ذلك على هامش اليوم الطبي تم تقديم التوعية الصحية والتعريف بالمبادرات الطبية الرئاسية للاهتمام بصحة الفرد" ونصائح إرشادية توعوية للإقلاع عن التدخين للمترددين على المركز التكنولوجي وموظفي الحى.

وجاء ذلك بحضور فعاليات اليوم لمبادرة ١٠٠ يوم صحة دكتورة سماح عبد الحميد أسنان من وحدة صحة كيروسيز بالسيوف والفريق الطبي المرافق لها.

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