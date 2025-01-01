اجتماع تنسيقي لمتابعة مستجدات موقف تسليم مشروعات "حياة كريمة" بقرى أشمون والشهداء

عقد اليوم “الأربعاء” محمد موسي نائب محافظ المنوفية اجتماعًا تنسيقيًّا لمتابعة آخر مستجدات موقف تسليم مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بمختلف القطاعات بقرى مركزي أشمون والشهداء المنتهى تنفيذها لدخولها الخدمة أمام المواطنين لتحسين جودة الخدمات المقدمة، بحضور اللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام، اللواء عبد الله عزت السكرتير العام المساعد للمحافظة، رؤساء الوحدات المحلية لمركزي أشمون والشهداء، ممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، دار الهندسة، مديري مديريات التضامن الاجتماعي،الصحة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، مدير عام شركة الغاز، ممثلي الهيئة العامة للطرق وشركات الاتصالات والكهرباء، مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالديوان العام، عدد من الأجهزة المختصة.

إنهاء كافة المشروعات الجاري تنفيذها بالمنوفية

وتم مناقشة نسب تنفيذ المشروعات المتبقية بعدد من القطاعات المختلفة ( الطرق، الصحة، الأسواق حضارية، مواقف نموذجية ) بنطاق قري المركزين وتذليل كافة العقبات لتلافي الملاحظات ووضع الحلول المناسبة واتخاذ إجراءات عاجلة لاستلامها وفق الجداول الزمنية، كما تم استعراض إجمالي عدد المشروعات التي تم الانتهاء من إجراءات التسليم لها بمختلف القطاعات المقررة دخولها الخدمة أمام المواطنين للمساهمة في تحقيق نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على أهمية توحيد الجهود والتنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية لسرعة إنهاء كافة المشروعات الجاري تنفيذها وتسليمها وفق التوقيتات المحددة كون المبادرة مشروع قومي وحيوي يستهدف النهوض والارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة لأهالينا بقرى الريف المصري.

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