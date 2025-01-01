الأربعاء 01 يناير 2025
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محافظات

حريق بمصنع فوم في مدينة السادات بالمنوفية

حريق بمصنع فوم في
حريق بمصنع فوم في مدينة السادات بالمنوفية

نشب  حريق في مصنع فوم بمدينة السادات التابعة لمحافظة المنوفية وتم الدفع بعدد من سيارات الحماية المدنية لإطفاء الحريق.

تلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة السادات يفيد بنشوب حريق في مصنع فوم على مساحه ٢٠٠ متر.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة المنوفية من إطفاء الحريق بمساعدة المقدم محمد التحيوي والعميد أحمد منيع، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

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اللواء محمود الكمونى مدير أمن المنوفية المنوفية النيابة العامة لمباشرة التحقيقات أمن المنوفية محافظة المنوفية مركز شرطة السادات

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