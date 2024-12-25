أهم 10 أدعية نبوية

حديث قلب

الدعاء عبادة تتضمن منظومة من العبادات العظيمة، فهو ليس مجرد طلب حاجة برفع اليدين والتلفظ بكلمات الدعاء فحسب، وإنما هو شكل ظاهري يحتضن عدة عبادات باطنة من الافتقار إلي الله عز وجل والتقرب إليه، والاعتراف بافضاله، وقصور الداعي نحوه، فهو عمل قلبي إيماني بالأساس، وهذا ما جعل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يعرف الدعاء بأنه عبادة!



وهناك أدعية عظيمة من السنة النبوية الشريفة، اخترت منها 10 أدعية شاملة وثابتة ومسندة إلي النبي (صلى الله عليه وسلم) وكان يرددها دائما وهي:

1- ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار.

2- اللهم اغفر لي ذنبي كله، دِقّهُ وجِلّهُ، وأوله وآخره، وعلانيته وسره.

3- اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.

4- اللهم إني أعوذ بك من جَهْد البلاء ودَرَك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء.

5- اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحوِّل عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك.

6- اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها.

7- اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، وإجعل الحياة زيادة لي في كل خير، وإجعل الموت راحة لي من كل شر.

8- اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها.

9- اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جِدّي وهزلي، وخطئي وعمدي، وكل ذلك عندي، اللهم إغفر لي ما قدّمتُ وما أخّرتُ وما أسررتُ وما أعلنتُ وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.



10- اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك أستغفرك ربي وأتوب إليك.

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