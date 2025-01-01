الأربعاء 01 يناير 2025
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سياسة

خبير يكشف موقف داعش من إعلان الكيان الصهيوني عودة احتلال غزة

صبرة القاسمى،فيتو
صبرة القاسمى،فيتو

كشف الدكتور صبرة القاسمى، الباحث فى شئون التيارات الإسلامية، موقف داعش وباقي التيارات الإرهابية من إعلان دوائر محسوبة على الكيان الصهيوني دراسة عودة احتلال غزة.

 

عقيدة داعش والقاعدة تجاه أحداث فلسطين

واكد فى تصريح لـ فيتو ان عقيدة الجماعات المسلحة كالقاعدة و داعش  تستهدف الجيوش والشعوب العربية وتحافظ على أمن الكيان، والدليل اختفاء الجماعات المسلحة عن الأحداث الانخراط في الأحداث الدائرة من عام كامل. 

 

وتابع: هناك تغير في الأولويات حيث تحولت هذه التنظيمات إلى توجيه ضرباتها وعملياتها الإرهابية تجاه المسلمين والعرب بدلا من الكيان الصهيونى وبدأت فى تشكيل عقيدة أتباعها تجاه الإعتداء على من يخالفهم من المسلمين والعرب ومحاولة الإستقطاب ضد العرقيات الضعيفة كالأكراد أو ضد أصحاب العقائد الأخري مثا أبناء الطائفة المسيحية أو مواجهات مع القوات النظامية العربية فى محاولة لإسقاطها كما فى سوريا أو إضعافها كما فى العراق وكل ذلك لصالح المخطط الصهيونى وقد تكون هذه التنظيمات بخلاف أنها قد غيرت من أولوياتها، وربما اتجهت نحو عمليات سرية أو خفيفة بدلًا من العمليات العلنية الكبيرة وذلك لخداع أتباعهم.

 

مقتل العديد من قيادات التنظيمات المسلحة 

وواصل حديثة قائلا ان  هذه التنظيمات تعرضت لضربات عسكرية عنيفة من قبل تحالفات دولية، مما أدى إلى مقتل العديد من قادتها وتدمير بنيتها التحتيةاضف الى ذلك الخلافات الداخلية: شهدت هذه التنظيمات انقسامات وخلافات داخلية حادة، مما أضعف قدرتها على التماسك والعمل بفعالية فبعد الصراعات التى دارت بين تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية أو ما يطلق عليه إعلاميا داعش فكلا التنظيمين ساعد فى إنهيار وتآكل التنظيم،فضلا عن التغيرات السياسية في المنطقة: قد تكون التغيرات السياسية في المنطقة، مثل صعود قوى جديدة أو توقيع اتفاقيات سلام، قد أثر على قدرة هذه التنظيمات على العمل بحرية.


وقال ان هناك ضغط شعبي محلي ضد هذه التنظيمات كما حدث من لفظ الشعب المصري العظيم لهذه التنظيمات قد زاد، مما جعل من الصعب عليها تجنيد العناصر الجديدة أو الحصول على الدعم.

 

واضاف: لكن من المهم أن نلاحظ النقاط التالية:
* التحول وليس الاختفاء: بدلًا من الاختفاء الكامل، قد تكون هذه التنظيمات قد تحولت إلى أشكال أخرى من النشاط، مثل الخلايا النائمة وهذا يشمل كل مناطق ودول الوطن العربي.


* الانتقال إلى مناطق أخرى: قد تكون هذه التنظيمات قد انتقلت إلى مناطق أخرى أقل مراقبة، مثل المناطق الحدودية أو المناطق النائية كما فى الجزائر وتونس والعراق.


* التهديد المستمر: حتى لو انخفضت وتيرة الهجمات الإرهابية، فإن التهديد الإرهابي لا يزال قائمًا، ومن المتوقع أن يشهد تصعيدًا في المستقبل فأجهزة الإستخبارات التى تحرك هذه العناصر تضع خطط قوية من أجل استخدامهم بصورة مفاجئة لتفتيت الدول المستهدفة وتسليمها إلى الكيان الصهيونى على طبق من ذهب بكل سهولة ويسر كما حدث فى سوريا.


ولا يمكن القول بأن هذه التنظيمات اختفت بشكل كامل، ولكن يمكن القول إن هناك تراجعًا في نشاطها الظاهرو أن هناك توقعات لظهورها بصورة أكثر شراسة فى مواجهة دولنا العربية وذلك للحفاظ على عنصر المفاجأة،فقد تفضل بعض الجماعات عدم الإعلان عن هجماتها للحفاظ على عنصر المفاجأة وتجنب إعطاء الخصم فرصة للاستعداد.
 

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التنظيمات المسلحة تنظيم القاعدة تنظيم داعش الكيان الصهيونى القضية الفلسطينية

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