جروس يخصص فقرة تأهيلية للاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة المصري

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس المدير الفني، فقرة تأهيلية خاصة للاعبين بالكرة خلال المران الذي أقيم ظهر اليوم الأربعاء على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقسم الجهاز الفني اللاعبين إلى أكثر من مجموعة، مع وجود أكثر من مرمى صغير داخل أرضية الملعب لأداء هذه الفقرة.

وأدى اللاعبون تدريبات الركض بالكرة في محيط صغير بالملعب والتسديد على المرمى الصغير، وجاءت الفقرة لزيادة معدلات التركيز ودقة التصويب لدى اللاعبين.

وحرص أمير عزمي مجاهد المدرب العام وشيخ بوزيان مخطط الأحمال على قيادة هذه الفقرة ومنح اللاعبين التعليمات بشكل مستمر، تحت إشراف خاص من كريستيان جروس المدير الفني.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم الأربعاء على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة المصري في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم الأحد الموافق 5 يناير الجاري باستاد الجيش في برج العرب

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي يوم الأحد المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

تقام مباراة الزمالك والمصري يوم الأحد المقبل في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

وتنقل مباراة الزمالك والمصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

الزمالك والمصري

وفاز نادي الزمالك على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد في مباراة الفريقين بستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتقدم نادي الزمالك بالهدف الأول في مرمى الاتحاد السكندري عن طريق ناصر منسي بالدقيقة 66.

وسجل نبيل عماد دونجا الهدف الثاني لنادي الزمالك في شباك الاتحاد بالدقيقة 71.

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