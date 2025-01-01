الأربعاء 01 يناير 2025
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رياضة

تفاصيل جلسة جروس مع لاعبي الزمالك مع بداية السنة الجديدة

جروس
جروس

عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت ظهر اليوم الأربعاء على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

و قدم جروس التهنئة للاعبين وجميع أفراد الفريق بمناسبة العام الميلادي الجديد، وتمنى المدير الفني أن يحقق الزمالك خلال هذا العام المزيد من البطولات على المستويين المحلي والقاري.

وطالب جروس اللاعبين بمزيد من العمل والتركيز والاجتهاد من أجل تحقيق الأهداف المطلوبة خلال الفترة المقبلة، وتحدث المدير الفني خلال اجتماعه عن المباراة السابقة أمام الاتحاد السكندري في مسابقة الدوري، وتناقش مع اللاعبين في الأمور الخاصة باللقاء، ووجه التحية لهم على الأداء  والنتيجة وتنفيذ التعليمات الفنية.

وفي نفس الوقت قدم جروس التهنئة لمصطفى شلبي بعد حصده لقب أفضل لاعب في مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة وطالبه ببذل أقصى جهد في الفترة المقبلة. 

وفي نهاية الجلسة طالب اللاعبين بضرورة التركيز الشديد في المواجهة المُقبلة أمام المصري البورسعيدي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وشدد على ضرورة تحقيق الفوز للابتعاد بصدارة المجموعة.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم الأربعاء  على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة المصري في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم الأحد الموافق  5 يناير الجاري باستاد الجيش في برج العرب

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي يوم الأحد المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

تقام مباراة الزمالك والمصري يوم الأحد المقبل في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

وتنقل مباراة الزمالك والمصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

الزمالك والمصري 
الزمالك والمصري 

وفاز نادي الزمالك على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد في مباراة الفريقين بستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتقدم نادي الزمالك بالهدف الأول في مرمى الاتحاد السكندري عن طريق ناصر منسي بالدقيقة 66.

وسجل نبيل عماد دونجا الهدف الثاني لنادي الزمالك في شباك الاتحاد بالدقيقة 71.

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