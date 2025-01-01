"تنمية المشروعات": إصدار 13 ألف شهادة تصنيف لأصحاب المشروعات الصغيرة خلال 2024

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن وحدات الشباك الواحد بكافة المحافظات أصدرت حوالي 13 ألف شهادة تصنيف، لافتا الى انه تم اصدار ما يزيد على 12 ألف شهادة مزايا لأصحاب المشروعات ليتمتعوا بمزايا القانون خلال عام 2024.

توفيق أوضاع المشروعات غير الرسمية

وقال إنه تم إصدار ما يزيد على 2600 رخصة مؤقتة لتوفيق أوضاع المشروعات غير الرسمية لتستفيد من التيسيرات التي يتيحها القانون.

ويسعى الجهاز خلال عام 2025 للوصول لعدد أكبر من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وضمها للقطاع الرسمي لتتمتع بكافة مزايا القانون.

نشر ثقافة العمل الحر بين المواطنين

وأضاف رحمي إلى اهتمام الجهاز بنشر ثقافة العمل الحر بين المواطنين حيث نفذ الجهاز 600 ندوة للتوعية بريادة الأعمال استفاد منها حوالي 40 ألف شاب وفتاة فيما وفر تدريبات إدارية وفنية وتسويقية لما يزيد على 10 آلاف مواطن وذلك بهدف تدريبهم على إقامة مشروعات جديدة أو دعم أصحاب المشروعات القائمة للاستمرار والتطوير.

دعم ريادة الأعمال في مصر

وقال رحمي: إن الجهاز واصل جهوده أيضًا خلال عام 2024 لدعم ريادة الأعمال في مصر من خلال التعاون مع عدد متزايد من الشركاء عبر توقيع مذكرات التفاهم والاتفاق على تنفيذ برامج مشتركة تروج لثقافة ريادة الأعمال وتشجع إقامة الشركات الابتكارية والناشئة حيث تم المساهمة في عدد من الصناديق الاستثمارية الكبيرة بهدف التوسع في دعم المشروعات الناشئة بينهم مشروع المساهمة في صندوق تنمية كابيتال فنشرز 2 بتمويل 2.5 مليون دولار وصندوق فونديشن فينشرز بتمويل 3 مليون دولار.

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