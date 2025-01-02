بعد تطبيق الضريبة، هذه الهواتف معفاة من الرسوم

مع بدء تطبيق الرسوم الجديدة على الهواتف المستوردة، يبحث الكثير من المستخدمين عبر الإنترنت في مصر عن أنواع وموديلات الهواتف التي لا ينطبق عليها الرسوم؛ ولذلك نقدم خلال السطور التالية أبرز أنواع الهواتف التي لا يتم دفع رسوم عليها.

الهواتف التي تم تصنيعها في مصر معفاة من الرسوم

مع صدور قرار تطبيق الرسوم فإنه من المتوقع أن يزداد الاقبال على الهواتف التى لاينطبق عليها دفع الرسوم، وهي في المقام الأول الأجهزة المصنعة محليًّا، فالكثير لايعرف أن معظم الشركات بدأت في تصنيع الهواتف محليًّا، ولعل أبرزها ماركات (شاومي وفيفو وانفينكس ونوكيا وعدد من موديلات سامسونج وأوبو) وكلها مكتوب عليها صنع في مصر وهي الأجهزة التي لن تشهد أسعارها أي تحرك.

أما أكثر أنواع الأجهزة التي ينبغى الحذر والتأكد من دفع التاجر للرسوم، فهي الأجهزة باهظة الثمن وتشمل أجهزة آيفون وأجهزة سامسونج فئة s ذات الضمان الدولي، كما تشمل أي جهاز ليس له ضمان محلي ويجب على المشتري التأكد تمامًا من أن الجهاز تم دفع الرسوم له.

وتزامن قبل صدور وتطبيق القرارات رسميًّا حالة من الفوضى في سوق الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج، حيث استغل التجار خوف المشترين، وقاموا برفع الأسعار بشكل مبالغ فيه بزيادات تصل لـ 30٪ وهي أرقام كبيرة خاصة أن معظم الزيادات تخص هواتف الفئة العليا آيفون وسامسونج فئة s المستوردة، حيث قفز على سبيل المثال سعر آيفون 15 من 35 ألف جنيه إلى أسعار تتراوح بين 49 ألفا و60 ألفا في التوكيلات المعتمدة، كما أن بعض المتاجر الكبرى أوقفت بيع الهواتف تمامًا وأزالت الهواتف من مواقعها الإلكترونية.

وبالنسبة للهواتف المحمولة المستوردة من الخارج بداية العام الحالي فقد أطلقت وزارة المالية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، منظومة إلكترونية جديدة لتعزيز الحوكمة، وتشجيع وتوطين صناعة المحمول فى مصر، وضمان المنافسة العادلة ومواجهة الممارسات غير القانونية في سوق الاتصالات لصالح المواطنين والمستثمرين والاقتصاد المصري، والعمل على دعم جهود توفير«هواتف محمولة» محلية الصنع بجودة عالية وأسعار تنافسية ومحفزة للتصدير، أخذًا في الاعتبار أن عددًا كبيرًا من الشركات الدولية بدأت فى تصنيع التليفونات المحمولة بمختلف أنواعها بالسوق المصرية.

وذكر بيان مشترك لوزارتي المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الرسوم والضريبة الجمركية على التليفونات المحمولة المستوردة «كما هى ولم تتغير»، وأن لكل مواطن قادم من الخارج موبايل «مُعفى» للاستخدام الشخصي لفترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر، موضحًا أنه يتم السماح للمواطنين بتسجيل هواتفهم المحمولة المستوردة بالمنظومة الإلكترونية الجديدة عبر تطبيق «تليفوني» دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك، حيث يمكنهم الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها «أون لاين» خلال مهلة تمتد، لأول مرة، لثلاثة أشهر عبر تطبيق «تليفوني».

وأضاف البيان المشترك، أن هذه المنظومة الإلكترونية الجديدة تضمن الحوكمة والاستعلام والتسجيل والسداد الإلكتروني لأي رسوم مستحقة، وتسهم أيضًا في حماية المواطنين من الموبايلات المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات من خلال إتاحة الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية عبر تطبيق «تليفوني».

تطبيق قرار وقف الهواتف المحمولة المستوردة

وأشار البيان المشترك، إلى أن المنظومة الجديدة تسري على الموبايلات الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسرى على الموبايلات الحالية التى سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير ٢٠٢٥، حيث لا تطبق هذه المنظومة بأثر رجعي.

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