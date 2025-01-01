الأربعاء 01 يناير 2025
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جامعة المنصورة توقع بروتوكول لإعداد قيادات في كافة المجالات

بروتوكول تعاون لجامعة
بروتوكول تعاون لجامعة المنصورة، فيتو

استقبلت الدكتورة عبير زكريا، القائم بعمل عميد كلية التمريض بجامعة المنصورة، بمقر الكلية، الدكتور أحمد الشريف، رئيس مجلس أمناء مؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية، والدكتور محمد يحيى غيده، أمين عام مؤسسة القادة على مستوى الجمهورية، وذلك لتوقيع بروتوكول تعاون بين كلية التمريض ومؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية لإعداد قيادات في كافة المجالات، بحضور الدكتورة وفاء فتحي، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ووقع البروتوكول طبقًا لقرار مجلس الجامعة في جلسته المنعقدة في شهر سبتمبر 2024، من جانب الكلية بالتفويض، الدكتورة عبير زكريا، القائم بعمل عميد تمريض المنصورة، ووكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، ومن جانب المؤسسة الدكتور محمد يحيى غيده، أمين عام المؤسسة، مفوضًا عن الدكتور أحمد الشريف، رئيس مجلس أمناء المؤسسة. 

 

تحقيق أهداف التنمية المستدامة وإعداد قيادات

ويأتي هذا البروتوكول في إطار حِرص كلية التمريض على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وإعداد قيادات في كافة المجالات من خلال مشروع إعداد القادة (Q.L.P)، وتأهيل قيادات وكوادر شبابية لتولي المسؤولية الإدارية والبرلمانية والمحلية في البلاد، وفي شتى مناحي الحياة.


تنمية القدرات الخاصة لدى الشباب في شتى المجالات

بالإضافة إلى تنمية القدرات الخاصة لدى الشباب في شتى المجالات، حيث يهدف المشروع إلى بناء جيل جديد يعتمد على العلم والمعرفة والاجتهاد والاختراع والابتكار، بالإضافة إلى نشر الوعي لدى جموع الشعب المصري وبث ثقافة العمل الجماعي.

الهدف من بروتوكول التعاون 

ومن المقرر أن يستهدف البروتوكول التعاون معًا من خلال الطاقات والقدرات والإمكانات المتاحة لهما، وعقد دورات وبرامج لتحقيق أهداف المشروع، وعقد مؤتمرات وندوات علنية وتثقيفية والمشاركة في المؤتمرات على كافة المستويات، والمساهمة في العمل الخدمي على مستوى المحافظة وتأهيل وتدريب الراغبين في التقدم للمناصب التنفيذية القيادية بالدولة.

البرامج المقترحة في البروتوكول 

ويتضمن البروتوكول البرامج المقترحة، وتشمل: برنامج سفراء الوعي، برنامج القيادات الإدارية والتنفيذية الرفيعة (Q.L.P)، وبرنامج التخطيط الاستراتيجي، والأمن القومي، وبرنامج الإعلام، وصناعة الرأي العام، وحروب الجيل الرابع، وبرنامج سفراء الوعي التكنولوجي، وبرنامج رفع كفاءة العاملين بمؤسسات الدولة، وبرنامج (T.O.T)، وبرنامج 1000 قائد محترف، ومبادرة المواطن القدوة.

وأعربت الدكتورة عبير زكريا عن سعادتها بهذا التعاون، مشيدة بجهود مؤسسة القادة لدعم وتمكين الشباب والمرأة في كافة المجالات.

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وأشاد الدكتور أحمد الشريف بجهود جامعة المنصورة العريقة في شتى المجالات، سواء العلميَّة أو الطبِّيَّة أو الاجتماعية أو الخدمية، متمنِّيًا تعاونًا مثمرًا بين كلية التمريض والمؤسسة. 

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