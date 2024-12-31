الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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جامعة المنصورة تعلن حصاد إنجازاتها في 2024

رئيس جامعة المنصورة،
رئيس جامعة المنصورة، فيتو

أعلنت جامعة المنصورة حصاد الإنجازات والأنشطة والاتفاقيات الدولية لعام 2024، تحت قيادة الدكتور شريف يوسف خاطر

حيث تعكس جامعة المنصورة جهودًا مبذولة لتعزيز مكانتها على الساحة الدولية وتوسيع نطاق التعاون الدولي في عام 2024، حيث تم توقيع البروتوكولات والاتفاقيات مع مجموعة متنوعة من الجهات والمؤسسات، مما يُظهر التزام الجامعة بتقوية الروابط العلمية والأكاديمية مع العالَم الخارجي، ومن أهم هذه الإنجازات استقبال شخصيات مهمة ووفود من مختلف الدول، مما له أكبر الأثر في تعزيز الشراكات وتبادل الخبرات، وتحقيق التنوع الثقافي والأكاديمي.

تسهم هذه الجهود بشكل كبير في تعزيز مكانة الجامعة ورفع مستواها الأكاديمي على الساحة العالمية.

تسعى الجامعة جاهدةً لتطبيق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ورؤية مصر 2030، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في التوسّع في عقد الشراكات الدولية مع المؤسسات ذات السمعة المتميزة عالميًّا، وجَعْل مصر قِبلة لتقديم الخدمات التعليمية في المنطقة العربية والقارة الإفريقية، كما يعكس حِرص الجامعة على تعميق دورها الدولي ومواصلة عقد شراكات في مختلف المجالات العلمية ذات الاهتمام المشترك.

تعاون جامعة المنصورة وجامعة ديبرتسين المجريّة

وأشار التقرير إلى توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة المنصورة وجامعة ديبرتسين المجريّة على هامش فعاليات المنتدى الأكاديمي الأول بين مصر والمجر، الذي عُقد بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية، بحضور  الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور يانوش تشاك وزير الثقافة والابتكار المجري.

تعاون مشترك بين جامعة المنصورة وجامعة الكوت

كما تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جامعة المنصورة وجامعة الكوت بجمهورية العراق، لتبادل الخبرات والتدريب والاستشارات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتم تجديد بروتوكول تعاون مع هيئة "أمديست" لتمديد التعاون المشترك في مركز خدمة الطلاب ذوي الهمم بالجامعة، وتوقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جامعة المنصورة وجامعة الأنبار بالعراق، يستهدف تعزيز أوجه التعاون المشترك وتبادل الخبرات والإشراف المشترك بين الطرفين في المجالات العلمية والبحثية.

وتم توقيع بروتوكول تعاون مع جامعة كولن الألمانية في إطار خطة الجامعة لتنفيذ أهداف مشروع ربط البحث العلمي بالصناعة الذي تتبناه الجامعة، وكذلك تعزيز التعاون الأكاديمي بين الجامعات المصرية والجامعات الألمانية في إطار مشروع المياه المتعدد التخصصات I Water.

فوز جامعة المنصورة بجائزة كونفوشيوس من اليونسكو

وخلال العام، أعلنت جامعة المنصورة فوزها بجائزة كونفوشيوس من اليونسكو خلال احتفالية الهيئة باليوم العالمي لمحو الأمية. كما أعلنت اعتماد مستشفيات ومراكز الجامعة الطبية من قبل المجلس العربي للاختصاصات الطبية، التابع لمجلس وزراء الصحة العرب، لتأهيل الأطباء العرب للحصول على شهادة البورد العربي في مختلف التخصصات الإكلينيكية والطبية، وحصول كلية التمريض على الاعتماد الدولي من هيئة AHPGS الألمانية، وحصول مركز جراحة القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية بجامعة المنصورة على الاعتماد الأسترالي للخدمات الصحية للمستشفيات، وتجديد اعتماد مركز الأورام من الجمعية الأوروبية للأورام النسائية. كما انطلقت اختبارات المجلس العربي للتخصصات الصحية "البورد العربي" بكلية التمريض بجامعة المنصورة لأول مرة في مصر.

كما استقبلتْ الجامعة شخصيات مهمة ووفودًا من مختلف الدول، من بينها: رئيس جامعة المثنى العراقية في إطار مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين الطرفين، وسفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة، ووفد جامعة مانشستر لطب الأسنان لتعزيز التعاون، ونائب رئيس جامعة كينت الأمريكية، ووفد جامعة العين بدولة العراق، ووفد الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، والاتحاد الفنلندي للتعليم الدولي، ووفد جامعة البوليتكنيك سانتاريم بدولة البرتغال لبحث سبل التعاون، ووفد سفارة دولة العراق بالقاهرة، ووفد رفيع المستوى من السفارة الصينية لدى مصر، والسفير الأردني في القاهرة، ورئيس اتحاد الأكاديميين العرب بالعراق، والملحق الثقافي البحريني بالقاهرة، ورئيس جامعة تعز اليمنية، والسفير السوداني بالقاهرة، ومدير برنامج المنح الجامعية المقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية USAID، ووفد جامعة مانشستر، ورئيس جامعة صبراتة الليبية، ووفد جامعة شنيانغ جيان تشو الصينية، وفد الأكاديمية الدولية لعلوم الرياضة - دولة بلغاريا ضمن بروتوكول التعاون المشترك بين كلية التربية الرياضية جامعة المنصورة والأكاديمية الدولية لعلوم الرياضة بدولة بلغاريا.

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كما استقبلت الجامعة وفودًا من سفارات 16 دولة في إطار الأسبوع التعريفي لطلابها الوافدين من 56 جنسية مختلفة.

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