ضبط سيارة محملة بشحنة أسلحة نارية في السويس قبل تهريبها

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية ، من ضبط عنصر إجرامي بالسويس وبحوزته عدد من الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص مخبأه داخل سيارة نقل.



ضبط سيارة محملة شحنة أسلحة نارية فى السويس قبل تهريبها



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عنصر إجرامي – مقيم بمحافظة القاهرة – له معلومات جنائية) بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، واعتزامه نقل أسلحة نارية وذخائر مخبأة داخل سيارة "نقل بمقطورة" تمهيدًا لترويجها على عملائه.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال قيادته السيارة بدائرة قسم شرطة عتاقة بالسويس، وعثر بحوزته على (2 بندقية آلية – 37 خزينة – قرابة 3 آلاف طلقة نارية مختلفة الأعيرة).

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

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