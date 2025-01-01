الأربعاء 01 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط 15 مليون جنيه حصيلة قضايا تجارة عملة خلال 24 ساعة

النقد الاجنبى
النقد الاجنبى

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ضبط جرائم الاتجار غير المشروع في  النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

 

قضايا اتجار بالنقد الأجنبى خلال 24 ساعة

 

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقترب من 15 مليون جنيه.

الداخلية تواصل تيسير إجراءات الحصول على الخدمات الشرطية بالجوازات

حالة المرور اليوم، خريطة الحركة المرورية بمحاور وميادين القاهرة والجيزة أول أيام 2025

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أجهزة الأمن بوزارة الداخلية اتجار بالنقد الاجنبي الاتجار غير المشروع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال

مواد متعلقة

الداخلية تواصل تيسير إجراءات الحصول على الخدمات الشرطية بالجوازات

حالة المرور اليوم، خريطة الحركة المرورية بمحاور وميادين القاهرة والجيزة أول أيام 2025

بتخفيضات 50%، الداخلية تمد فاعليات مبادرة "كلنا واحد" حتى نهاية شهر يناير

ضبط 31 بلطجيا وهاربا من المراقبة و58 فرد خرطوش خلال حملات بالمحافظات

حملة أمنية في دمياط تضبط 4 قضايا مخدرات وقطعتي سلاح ناري

أخبار الحوادث اليوم، مد مبادرة "كلنا واحد" شهرا، تأجيل محاكمة مرتضى منصور في 6 دعاوى قضائية، تغريم المطرب مصطفى كامل نقيب الموسيقيين 10 آلاف جنيه

الأمن يكشف ملابسات إيقاف الشرطة قائد سيارة وتحرير مخالفات ضده في محيط مطار القاهرة

القبض على المتهمين بانتحال صفة رجال الشرطة وتصوير مشهد تمثيلي يزعم التعدي على متهمين

ads

الأكثر قراءة

4274 جنيهًا لهذا العيار، ارتفاع أسعار الذهب في أول أيام 2025

أخبار مصر: زيادة أسعار الزيت وجبنة دومتي ونسكافيه، زواج مصطفى شعبان، حريق بمحافظتين بداية 2025، تطورات جديدة بواقعة نجل القرضاوي

انخفاض أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 1 يناير 2025

ضبط سيارة محملة بشحنة أسلحة نارية في السويس قبل تهريبها

محاولة لاختراق الحدود الأردنية وبيان هام للجيش

أسعار الفاكهة اليوم، الفراولة تتراجع 8 جنيهات في سوق العبور

أبرز الملفات والتحديات الرئاسية في 2025

الزمالك يستعد للإعلان عن تجديد عقد زيزو

منوعات

المزيد

حادث دهس يوقع ضحايا بين ضباط الشرطة بنيوزيلندا

انهيار جليدي يدمر جرافة أثناء تنظيف طريق في تركيا

تراشق بالبيض والطحين، طريقة غريبة لاحتفالات الإسبان بآخر أيام العام (صور)

خبيرة أبراج تكشف مصير كهربا وشيكابالا وحظوظ الأهلي والزمالك في 2025 ومفاجأة عن الخطيب

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الفاكهة اليوم، الفراولة تتراجع 8 جنيهات في سوق العبور

أسعار الفراخ البيضاء ترتفع 3 جنيهات في أول أيام 2025

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الأربعاء

استقرار باستثناء هذه المناطق، الأرصاد تزف بشرى عن طقس أول أيام العام الجديد 2025

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح العاشر.. عظماء الأسيست في تاريخ الدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من تفسير محمد سيد طنطاوي، جزاء مصاحبة النبي والجهاد معه

احذر، أخطاء شائعة يقع فيها المصلون قد تبطل الصلاة (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 1 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية