الأربعاء 01 يناير 2025
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حوادث

بتخفيضات 50%، الداخلية تمد فاعليات مبادرة "كلنا واحد" حتى نهاية شهر يناير

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

تبدأ وزارة الداخلية ، اليوم الأربعاء، مد فاعليات مبادرة كلنا واحد حتى نهاية شهر يناير 2025.

مد فاعليات مبادرة كلنا واحد حتى نهاية شهر يناير

 

وتعمل المبادرة على توفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 50 % وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة، بالمنافذ والأسواق التجارية الكبرى الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

 

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وبالتزامن مع دخول فصل الشتاء تم التنسيق مع كبرى المصانع والكيانات التجارية لتوفير المستلزمات والملابس الشتوية للإنضمام للمبادرة، وتم التوسع فى أعداد الشركات والسلاسل التجارية المشاركة فى المبادرة بإضافة أسواق تجارية كبرى وموردين لحوم وخضار وفاكهة وتجار "جملة وتجزئة"، لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية من خلال (2451 منفذ – 4 معارض رئيسية) بمختلف محافظات الجمهورية.. للمبادرة وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة.


كما تواصل  الوزارة توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال 1050 منفذ ثابت ومتحرك وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة "أمان" التابعة للوزارة والموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

 

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