قرعة علنية لـتخصيص 455 قطعة أرض تم توفيق أوضاعها بمنطقة "الرابية" بالشروق

أعلن المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم إجراء القرعة العلنية اليدوية الرابعة لتسكين العملاء طبقًا للمخططات التفصيلية المعتمدة بمنطقة "الرابية" بمدينة الشروق، لـتخصيص 455 قطعة أرض تم توفيق أوضاعها للمواطنين بمنطقة "الرابية" المضافة للمدينة.

وأكد المهندس شريف الشربيني، مواصلة الجهود المبذولة للانتهاء من توفيق أوضاع المواطنين والكيانات المتواجدة بالأراضي المضافة لعددٍ من المدن الجديدة، بجانب التخطيط الجيد لاستعمالات الأراضي بتلك المناطق وتعظيم الاستفادة منها، بهدف إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية، وخلق مجتمعات عمرانية متكاملة.

وفي هذا الإطار، أوضح المهندس محمد السيد عبد المقصود، رئيس جهاز مدينة الشروق، أن القرعة أجريت طبقًا للموعد المعلن عنه بالجرائد الرسمية وذلك للعملاء الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالمساحات التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها حيث اشتملت على تخصيص 455 قطعة أرض بمنطقة "الرابية" بمساحات مختلفة ـ من إجمالي 512 قطعة أرض متاحة، وذلك طبقًا للشرائح، 222 قطعة للشريحة مساحة 209م2، و15 قطعة لشرائح المساحات من 235م2:267م2، و145 قطعة للشريحة 276م، و9 قطع للشرائح من 320م: 399م2، و48 للشريحة 400م2، و10 قطع للشريحة 500م2، و6 قطع للشريحة 600م2.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه تم استقبال المواطنين لإجراء عملية تسجيل الحضور، وتم البدء في إجراء القرعة العلنية، والسماح بحضور القرعة العلنية بموجب إثبات الشخصية، وأصل إيصال السداد، لافتًا إلى الاستمرار في الإعلان تباعًا عن باقي الأسماء وموعد القرعة التالية المخصصة لتسكين باقى أصحاب الطلبات.

جدير بالذكر أن القرعة أجريت بحضور، المحاسب إيهاب المراكبي، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، وعدد من مسئولى الهيئة وجهاز المدينة.

معدلات تنمية مدينة سفنكس الجديدة

عقد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا، لمتابعة معدلات تنمية مدينة سفنكس الجديدة على مساحة حوالي 70 ألف فدان، وهي إحدى مدن الجيل الرابع، بجانب متابعة آخر مستجدات توفيق الأوضاع، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة.

وفي مستهل الاجتماع، استعرض وزير الإسكان، مع الحضور، القرارات الجمهورية المتعلقة بنشأة المدينة، والقرارات المتعلقة بإضافة بعض المساحات لها، وعددًا من التحديات التي تواجه تنفيذ المشروعات التنموية، وعدد السكان الحالي والذي بلغ 40 ألف نسمة حتى الآن، مؤكدًا ضرورة تكثيف العمل لتحقيق الهدف من إصدار القرارات بنشأة المدينة، وهو مجابهة النمو العمراني العشوائي.

وخلال الاجتماع استمع المهندس شريف الشربيني، إلى شرح تفصيلي عن المخطط الاستراتيجي العام للمدينة والمخططات التفصيلية، واستعمالات الأراضي المقترحة، وموقف تنمية المدينة والتي تم تقسيمها إلى 5 قطاعات، وأهم محاور الطرق والمعالم القريبة منها، وأبرزها طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوي، ومحور الضبعة/تحيا مصر، والطريق الدائري الإقليمي، ومواقع الكيانات المتواجدة بالمدينة وأهم المطورين بالقطاع الأول بالمدينة.

الموقف الحالي لتقنين الأوضاع ببعض مساحات المدينة

كما تناول الاجتماع، الموقف الحالي لتقنين الأوضاع ببعض مساحات المدينة، والآليات المتبعة لدراسة ملفات توفيق الأوضاع بالمدينة، وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن، وقرارات الوحدة المركزية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لسياسات التعامل مع الأراضي لعددٍ من المدن الجديدة.

وناقش الوزير مع الحضور، موقف أعمال المرافق للمرحلة الأولى للمدينة والتي تشمل (مياه شرب – صرف – فرمة"طرق")، وموقف محطة مياه الشرب والرافع والمأخذ للمحطة، ومحطة معالجة الصرف الصحي والروافع الخاصة بها.

ووجه المهندس شريف الشربيني، بوضع خطة محكمة للاستفادة من محاور التنمية القريبة من المدينة فى سرعة أعمال التنمية، ومنها كوبري أبوغالب على طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوي، بهدف تعظيم الاستفادة من الأراضي القريبة من تلك المحاور، وأعمال الربط على الطرق الأخرى، وكذا وضع جدول زمني لسرعة تنفيذ مشروعات المرافق.

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