القومي للترجمة يطلق احتفالية خاصة بـ"الفولكلور المصري"

شهدت قاعة طه حسين بالمركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي إحتفالية وندوة لمناقشة كتاب "الفولكلور المصري"، وذلك في إطار احتفالات وزارة الثقافة بيوم اللغة العربية، وبالتعاون مع قسم اللغة العربية ومركز دراسات التراث الشعبي بجامعة القاهرة.

الفولكلور المصري

وجاءت احتفالية القومي للترجمة بمشاركة كل من الدكتور سعيد المصري، أستاذ علم الاجتماع جامعة القاهرة والمتخصص في الأنثروبولوجيا الثقافية، والدكتور خالد أبو الليل أستاذ الأدب الشعبي بكلية الآداب جامعة القاهرة، والدكتور سامي سليمان أستاذ الأدب والنقد بكلية الآداب – جامعة القاهرة ورئيس قسم اللغة العربية وآدابها.

وأدارت الندوة الدكتورة سحر محمد فتحي، أستاذ مساعد الأدب الأندلسي بكلية الآداب – جامعة القاهرة ومدير مركز دراسات التراث الشعبي.



وشارك بالحضور لفيف من كبار المثقفين ومن بينهم الدكتورة هناء الجوهري والدكتور سامح عبد الوهاب والدكتور سعيد البنهاوي والدكتور مسعود شومان والدكتور ماجد عثمان والإعلامي الدكتور جمال الشاعر والمهندس أحمد بهاء الدين والدكتورة نهلة إمام والدكتور خلف الميري والدكتورة امال مظهر.

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