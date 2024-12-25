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ثقافة وفنون

فيلم CARRY-ON الأعلى مشاهدة على منصة نتفليكس في 2024

فيلم CARRY-ON، فيتو
فيلم CARRY-ON، فيتو

منصة نتفليكس، حقق فيلم CARRY-ON، أكثر من 97 مليون مشاهدة، في أول 10 أيام من عرضه على منصة 'Netflix'، ليحصد بذلك، لقب أكثر فيلم تمت مشاهدته على منصة نتفليكس ـ Netflix'، خلال عام 2024.

تفاصيل فيلم CARRY-ON

 فيلم Carry-On، من بطولة الممثل الشهير، تارون إيجرتون، وجيسون بيتمان، وصوفيا كارسون.

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وتدور قصة الفيلم، حول شخصية ناثاند، الذي يعمل موظف أمن بأحد المطارات الأمريكية، ويختص عمله بتفتيش الحقائب إلكترونيا، وفي ليلة الكريسماس، يجد ناثان نفسه عالقا في مأزق صعب، حيث يهدده مسافر غامض بقتل حبيبته، ما لم ينفذ طلباته بتمرير حقيبة خطيرة على متن الطائرة، ليدخل موظف الأمن في اختبار صعب بين إنقاذ حبيبته، أو ركاب الطائرة.

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