الأربعاء 01 يناير 2025
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خارج الحدود

وول ستريت: المحادثات بين حماس وإسرائيل وصلت لطريق مسدود

غزة، فيتو
غزة، فيتو

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير عن مصادر لم تسمها  إنه على الرغم من الآمال الجديدة في التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار واستئناف المحادثات، إلا أن حماس وإسرائيل وصلتا إلى طريق مسدود.

مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة 

وقالت المصادر لـ وول ستريت جورنال:" اتفاق وقف إطلاق النار في غزة من غير المرجح أن يكتمل بحلول الوقت الذي يغادر فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن منصبه".

وتنازلت حركة حماس عن إمكانية إجراء مناقشات من أجل إنهاء كامل للحرب حتى المراحل الأخيرة من الصفقة.

المفاوضات وصلت طريق مسدود 

وركزت حماس  بدلا من ذلك على وقف مؤقت لإطلاق النار، وإطلاق سراح السجناء الأمنيين من السجون الإسرائيلية، وزيادة المساعدات التي تدخل غزة.

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مصادر فى الاحتلال: أي صفقة مع حماس لن تمنع العودة إلى القتال

وتمحورت المناقشات حول وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما في غزة مقابل إطلاق سراح 30 رهينة بشروط معينة، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال".

وأوضحت الصحيفة  أن إسرائيل رفضت إطلاق سراح بعض المعتقلين الذين طلبت حماس إطلاق سراحهم.

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