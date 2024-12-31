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أخبار مصر

وزيرة التنمية المحلية تلتقى وفد صندوق التنمية الحضرية والأمم المتحدة

اجتماع وزيرة التنمية
اجتماع وزيرة التنمية المحلية، فيتو

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم اجتماعًا مع عدد من قيادات صندوق التنمية الحضرية ووفد من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات" والمكتب الاستشاري للبرنامج وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.

 

وفي بداية اللقاء أعربت وزيرة التنمية المحلية عن خالص شكرها وتقديرها لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية علي الدعم الذي يقدمه للوزارة في العديد من الملفات المهمة في بعض المحافظات.

 

 

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وشهد الاجتماع استعراض عدد من الأفكار والمقترحات لتطوير ورفع الكفاءة العمرانية لعدد من المناطق التجارية في بعض المحافظات تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أسوة بما شهدته بعض المناطق في عدد من المحافظات ومن بينها أعمال تطوير "شارع النبي دانيال" بمحافظة الإسكندرية.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلي حرص الدولة علي تعزيز المكانة الحضارية والثقافية والتاريخية لبعض المناطق في المدن المختلفة بالمحافظات والقضاء علي بعض المظاهر العشوائية وتحسين الصورة البصرية والجمالية لها لتعزيز التنمية المستدامة لهذه المدن وبما يتناسب مع المشروعات الجارية علي أرض المحافظات  وكذا الطبيعة الثقافية أو الآثرية أو التاريخية للمناطق المطورة.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية، حرص الحكومة علي الحفاظ علي الطابع المعماري والحضاري والتاريخي واستغلال المزايا التي تتمتع بها بعض المدن بالمحافظات وتطويرها ورفع كفاءتها وتجميلها وجعلها أكثر جذبًا لأبناء المحافظة من المجتمعات المحلية المحيطة أو استغلالها علي خريطة السياحة في مصر والمساهمة في تحسين جودة الحياة وتوفير فرص العمل.

وفي نهاية الاجتماع وجهت الدكتورة منال عوض بالاستمرار في أعمال الدراسة للمناطق المقترح تطويرها ورفع كفاءتها في المحافظات المستهدفة والتنسيق بين المحافظات وبرنامج الهابيتات والاستشاري المسئول عن إعداد الدراسات  .

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